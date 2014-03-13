《汇市简讯》泰国股市上涨推动美元/泰铢走跌，但32.30处有支撑

标题新闻：中国和挪威签署食品进出口协议--挪威贸易、工业及渔业部
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* 美元/泰铢下跌，泰国股市在泰国央行降息后扩大涨幅
* 跌势在支撑位32.30前受抑
* 中国工业生产、零售销售数据疲软，进一步影响到泰国经济成长
* 风险人气逆转，美元/泰铢有可能测试32.50，流入股市的资金流逐渐枯竭
* 美元/泰铢最新报32.35-32.40，之前在32.34-34.41区间交投。泰国股市指标股指上涨0.88%
(完)
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路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。