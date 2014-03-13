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亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 14:56 BJT

《汇市简讯》泰国股市上涨推动美元/泰铢走跌，但32.30处有支撑

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* 美元/泰铢下跌，泰国股市在泰国央行降息后扩大涨幅

* 跌势在支撑位32.30前受抑

* 中国工业生产、零售销售数据疲软，进一步影响到泰国经济成长

* 风险人气逆转，美元/泰铢有可能测试32.50，流入股市的资金流逐渐枯竭

* 美元/泰铢最新报32.35-32.40，之前在32.34-34.41区间交投。泰国股市指标股指上涨0.88%

(完)

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