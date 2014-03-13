中国股市：沪综指收升逾1%，优先点即将试点等消息提振银行股

路透上海3月13日 - 中国股市沪综指周四收升逾1%。分析师指出，受优先股近日有望试点以及MSCI指数将会增加A股权重等利好消息提振，银行、白酒等大盘蓝筹股出现上涨，带动股指技术性反弹，重回2,000点整数关口之上。

沪综指 收报2,019.111点，涨21.419点或1.07%，昨日大盘则收创近两个月新低。上证A股今日成交额779亿元人民币，上日为792亿元。

“今天主要是金融股，特别是银行股涨的多，受优先股和MSCI调整指数两个消息影响，另一个重要因素是大盘前两天跌的多，借机反弹一下。”东北证券分析师沈正阳表示。

上证银行股指数 收升1.42%，农业银行 收盘涨3.06%。

路透昨日从三位消息人士获悉，中国证监会最快或将于本周末正式推出优先股试点；银行有望成为首批优先股发行试点，四大国有银行的优先股竞标工作已开始。

而指数编制机构MSCI稍早表示，计划自2015年5月起将中国的A股加入其指标新兴市场指数 ，并已开始与市场参与者进行磋商。

沈正阳还指出，虽然今日下午公布的中国工业、投资等数据弱于预期，但是只要中国经济不出现失速这种极端情况，市场还是有心理承受能力，反应不会过于激烈。估计短期大盘会维持震荡整理。

中国国家统计局稍早公布，1-2月工业增加值同比增长8.6%，零售销售增速为11.8%，固定资产投资增速为17.9%。这三项宏观经济指标增速均低于分析师预期。