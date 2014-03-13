新西兰央行周四将指标利率上调25个基点至2.75%，一如市场预期，且警告随着经济动能增加，将有一系 列的进一步加息行动，以控制通胀压力。 韩国央行周四一如预期连续第10个月维持利率不变，因其着眼海外风险，且在通胀压力不高情况下国内经 济复苏放缓。 泰国央行周三宣布将政策利率下调25个基点至2.00%，并表示政策委员会以4-3的投票结果决定降息，因政 治持续动荡对经济增长带来的风险升高。 美国联邦储备理事会(美联储/fed)理事鲍威尔表示，美联储在试图以合适的步幅撤走宽松货币政策的时候 要“谨慎权衡”。“过早或过晚撤走宽松货币政策都会有风险，”他在周四对参议院金融委员会准备的讲稿中 表示。 媒体引述英国央行副总裁宾恩的言论报导称，该行并未急切地考虑升息，而当升息时机到来，也可能只会 渐进为之。 欧洲央行执委普雷特表示，该行将在必要时再度采取行动，但目前时机尚未成熟。央行可动用的政策包括 非传统措施，且准备好动用这些手段完成央行稳定物价的目标。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率10.75% 2014年2月26日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2014年3月13日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.25% 2013年11月27日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.25% 2013年11月7日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.75% 2013年12月17日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一周期回购利率7% 2014年3月3日上调150个基点 非洲 南非 附买回利率5.5% 2014年1月29日升50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 洪曦；审校 艾茂林)