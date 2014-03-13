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亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 15:07 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：澳新货币上涨，因两国经济形势乐观

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* 澳元/美元涨0.72%，新西兰元/美元涨0.53%， 欧元/美元涨0.26%， 美元/日圆跌0.16%

* 日本股市日经指数跌0.1%，中国股市沪综指收升1.1%，MSCI明晟除日本外亚太股指涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.7318%

* 澳洲2月就业增幅远超预期，降息预期为之消散

* 新西兰央行一如预期加息25基点，计划未来两年稳步收紧政策 。(完)

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(编译 白云; 审校 张若琪)
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