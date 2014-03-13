《汇市简讯》伦敦盘初：澳新货币上涨，因两国经济形势乐观

标题新闻：中国和挪威签署食品进出口协议--挪威贸易、工业及渔业部
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* 澳元/美元涨0.72%，新西兰元/美元涨0.53%， 欧元/美元涨0.26%， 美元/日圆跌0.16%
* 日本股市日经指数跌0.1%，中国股市沪综指收升1.1%，MSCI明晟除日本外亚太股指涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.7318%
* 澳洲2月就业增幅远超预期，降息预期为之消散
* 新西兰央行一如预期加息25基点，计划未来两年稳步收紧政策 。(完)
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(编译 白云; 审校 张若琪)
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路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。