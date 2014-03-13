《分析》战略石油储备释出，只是美国崛起成为能源超级大国的一次热身

标题新闻：印尼给予自由港印尼分支出口铜精矿的许可，有效期至明年2月--贸易部官员
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**掌握主导权**
随着页岩油热潮颠覆市场，美国石油日均产量去年大增100万桶，生产速度之快创下纪录。能源企业竞相反转油管输油方向、新建油管及扩充基础建设，以赶上快速转变的输油流向。
战略石油储备目前持有约值210天的原油进口量，远高于其所规定中所要求的90天。这要归功于国内需求下滑且产量上升。
新美国安全中心的能源环境及安全计划主管Elizabeth Rosenberg说，能源荣景让美国站在“可随心所欲的好位置”，美国可利用战略石油储备以及蓬勃的能源生产来影响外交政策。
美国和欧盟联手制裁全球重要产油国伊朗，完全展现其对自身能源资源的信心。
制裁导致伊朗石油出口从2012年中以后每日减少100万桶，全球油价却未见大涨，分析师认为，若不是北达科达州和德州兴起水力压裂法开采技术，油价不可能那么淡定。
战略石油储备是奥巴马政府展现其能源实力的最现成工具，因为建立天然气输出管旷日废时，而解除原油出口禁令却又怕得罪了环保人士。
**放眼海外**
谘询机构KBC Technologies的能源专家Mark Routt说，能源部这次测试性招标也许代表美国正在研究出口禁令，以应对俄罗斯的野心；或者有意当利比亚等国家出现动荡时，帮助遏制市场过度反应。
“让美国出口石油，不失为一个颇有效率的惩罚俄罗斯之道，”Routt说。“(周三)的公布可说是一个警示，而且是松绑原油出口的第一步。”
但他指出，美国石油产量戏剧性增加，已经明显改变了油管输油方向在内的储备体系运作。
Michelle Patron在其著作中曾鼓吹当全球石油供应受到干扰时，可用战略石油储备(SPR)来出口原油。这本书出版后不久，Michelle Patron成为奥巴马的高级能源顾问。
IHS的Webster说，奥巴马政府对战略石油储备有很多考虑的面向，包括其应该持有哪一种石油。目前有三分之一的储备是低硫轻质原油，在北达科达州有丰富产量，但对于那些用墨西哥和委内瑞拉高硫重质油运转的美国炼厂，却不见得是最佳替代原料 。
而石油储备是否应从西南部移至高需求的东北部，这又是另外一项考量。此外，政府还将考虑把储备扩大至航媒和汽油等油品。
“事实上，这不仅是能源部公布测试性销售，也结束了战略石油储备到底在当前市场环境应扮演何种角色的公共政策讨论。”(完)
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