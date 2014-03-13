《分析》战略石油储备释出，只是美国崛起成为能源超级大国的一次热身

**掌握主导权**

随着页岩油热潮颠覆市场，美国石油日均产量去年大增100万桶，生产速度之快创下纪录。能源企业竞相反转油管输油方向、新建油管及扩充基础建设，以赶上快速转变的输油流向。

战略石油储备目前持有约值210天的原油进口量，远高于其所规定中所要求的90天。这要归功于国内需求下滑且产量上升。

新美国安全中心的能源环境及安全计划主管Elizabeth Rosenberg说，能源荣景让美国站在“可随心所欲的好位置”，美国可利用战略石油储备以及蓬勃的能源生产来影响外交政策。

美国和欧盟联手制裁全球重要产油国伊朗，完全展现其对自身能源资源的信心。

制裁导致伊朗石油出口从2012年中以后每日减少100万桶，全球油价却未见大涨，分析师认为，若不是北达科达州和德州兴起水力压裂法开采技术，油价不可能那么淡定。

战略石油储备是奥巴马政府展现其能源实力的最现成工具，因为建立天然气输出管旷日废时，而解除原油出口禁令却又怕得罪了环保人士。

**放眼海外**

谘询机构KBC Technologies的能源专家Mark Routt说，能源部这次测试性招标也许代表美国正在研究出口禁令，以应对俄罗斯的野心；或者有意当利比亚等国家出现动荡时，帮助遏制市场过度反应。

“让美国出口石油，不失为一个颇有效率的惩罚俄罗斯之道，”Routt说。“(周三)的公布可说是一个警示，而且是松绑原油出口的第一步。”

但他指出，美国石油产量戏剧性增加，已经明显改变了油管输油方向在内的储备体系运作。

Michelle Patron在其著作中曾鼓吹当全球石油供应受到干扰时，可用战略石油储备(SPR)来出口原油。这本书出版后不久，Michelle Patron成为奥巴马的高级能源顾问。

IHS的Webster说，奥巴马政府对战略石油储备有很多考虑的面向，包括其应该持有哪一种石油。目前有三分之一的储备是低硫轻质原油，在北达科达州有丰富产量，但对于那些用墨西哥和委内瑞拉高硫重质油运转的美国炼厂，却不见得是最佳替代原料 。

而石油储备是否应从西南部移至高需求的东北部，这又是另外一项考量。此外，政府还将考虑把储备扩大至航媒和汽油等油品。