中国期市：螺纹钢期货连续第三日收高，系统性风险忧虑逐步减弱

路透上海3月13日 - 上海螺纹钢期货周四收高近2%，在本周一跌停后连续三天反弹。尽管盘中公布的经济数据不及预期，但前几日市场对系统性风险的恐慌情绪明显降温，短线仍处于技术性反弹中。

螺纹钢主力1410合约 收涨1.89%至每吨3,284元。钢铁产业链上游的焦炭 、焦煤 和铁矿石 今日亦联袂反弹，涨幅分别达到1.57%、0.61%和3.17%。

“基本面没什么变化，前几天对经济和债券违约等问题的担忧一度引发恐慌情绪，随着这些负面因素被逐步消化，市场心态也逐渐企稳。”南华期货工业品总监曹扬慧表示。

尽管下午公布的经济数据显示，今年头两个月国内投资和消费均较疲弱，预示一季度经济增速或不及预期。但几乎未对期货盘面造成冲击。市场人士指出，由于此前公布的其他数据疲弱，市场对负面消息已有所消化，目前的反弹更多受短线资金推动。

中国国家统计局公布，1-2月工业增加值同比增长8.6%，零售销售增速为11.8%，固定资产投资增速为17.9%。此前路透访问分析师的预估中值分别为9.5%、13.5%和19.4%。

曹扬慧指出，部分地区气温较往年偏低，对建筑业开工有影响，但钢材的季节性需求还是会逐步启动，随着天气的转暖，这种预期会进一步升温。

“应该说钢价现在处于一个阶段性底部，短线会有一些反弹。但未来原材料成本和房地产调控方面的不确定因素很多，断言完全触底还为时尚早。”她表示。

中国钢铁工业协会最新统计数据显示，2月下旬全国预估粗钢日产量208.2万吨，旬环比增长5.9%。这一日产量水平为去年11月下旬以来的新高。

中国最大的上市钢企--宝钢股份 宣布，该公司4月主要钢材售价与前月持平。

中国期市主要品种收盘信息：

交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1406 44,410 -0.54 411,156

黄金(au) 1406 269.70 1.70 197,164

螺纹钢 (rb) 1410 3,284 1.89 1,652,640

橡胶 (ru) 1409 15,840 1.93 221,866 大商所 豆粕 (m) 1409 3,259 -0.76 1,437,082

豆油 (y) 1409 7,160 -0.03 648,772

焦炭 (j) 1409 1,226 1.57 221,644 郑商所 白糖 (sr) 1409 4,848 -0.49 625,750

棉花 (cf) 1405 18,930 0.24 51,458 中金所 沪深300(if) 1403 2,105.4 0.91 79,947