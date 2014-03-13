《路透晚报》--3月13日日间新闻摘要（国际版）

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第二天，因斋月需求增加且技术性修正
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数触及一周半收盘低位，因中国数据弱于预期
日本股市日经指数周四跌至一周半低点，抹去稍早的涨幅，因中国工业增加值和消费品零售总额数据都弱于预期，令投资者失望。日经指数收低0.1%，收报14,815.98点，为3月4日以来最低收盘位。日经指数在盘中最高曾升到14,919.84点，因日本机械订单数据强于预期。东证股价指数下跌0.3%至1,203.46点。
--中国股市：沪综指收升逾1%，优先点即将试点等消息提振银行股
中国股市沪综指收升逾1%。分析师指出，受优先股近日有望试点以及MSCI指数将会增加A股权重等利好消息提振，银行、白酒等大盘蓝筹股出现上涨，带动股指技术性反弹，重回2,000点整数关口之上。沪综指收报2,019.111点，涨21.419点或1.07%，昨日大盘则收创近两个月新低。
--香港股市：收跌，疲弱中国数据打击国企指数跌至八个月新低
香港股市收跌，因下午公布的中国数据令人失望，打击恒生国企指数跌至八个月新低。恒生指数收低0.7%，报21,756.1点，为2月10日以来最低收位。恒生国企指数收跌0.4%，至9,322.9点，为7月10日以来最低收位。
--汇市：欧元触及两年半高位，澳元和新西兰元扬升
欧元触及两年半高位，因有关欧洲央行放宽政策的预期降温，引发对于欧元的看多情绪。新西兰元和澳元也扬升。新西兰央行升息并暗示未来可能进一步收紧货币政策，推高新西兰元。强于预期的就业报告则提振了澳元。0835GMT时，欧元兑美元涨0.34%，报1.3950；澳元兑美元涨0.89%，报0.9065；新西兰元兑美元涨0.6%，报0.8573；美元兑日圆跌0.32%，报102.42日圆。
--国际油市：布兰特原油守在108美元上方，受供应风险和需求前景支撑
布兰特原油期货小幅上升，守在每桶108美元上方，投资者聚焦乌克兰危机发展的风险，且OPEC连续两个月上调2014年全球石油需求增长预估。0840GMT，布兰特原油期货微涨0.03美元，报每桶108.05美元。美国原油期货持平于每桶98.00美元。
--金属期市：期铜持于数年低点附近，中国疲弱数据引发担忧
上海和伦敦期铜回吐稍早涨幅，持于数年低点附近，因投资者担忧中国经济放缓和铜的高库存量。LME三个月期铜一度触及每吨6,533.25美元的高位，之后回落，0842GMT时跌0.58%，报6,467.25美元。该合约周三曾跌至6,376.25美元的2010年7月以来最低位。上海期交所主力6月期铜收低0.54%，报每吨44,410元人民币
--全球金市：金价刷新六个月高位，受乌克兰局势和中国经济放缓担忧提振
金价连续第三日上涨，升至六个月新高，因乌克兰地缘政治紧张情势和中国经济放缓担忧促使投资者避险。0845GMT，现货金约报每盎司1,372.80美元，稍早曾触及1,374.85美元，为9月10日以来高位。周三收盘位为1,366.58。 (完) (整理 白云; 审校 蔡美珍)
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。