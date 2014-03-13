《路透晚报》--3月13日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数触及一周半收盘低位，因中国数据弱于预期

日本股市日经指数周四跌至一周半低点，抹去稍早的涨幅，因中国工业增加值和消费品零售总额数据都弱于预期，令投资者失望。日经指数收低0.1%，收报14,815.98点，为3月4日以来最低收盘位。日经指数在盘中最高曾升到14,919.84点，因日本机械订单数据强于预期。东证股价指数下跌0.3%至1,203.46点。

--中国股市：沪综指收升逾1%，优先点即将试点等消息提振银行股

中国股市沪综指收升逾1%。分析师指出，受优先股近日有望试点以及MSCI指数将会增加A股权重等利好消息提振，银行、白酒等大盘蓝筹股出现上涨，带动股指技术性反弹，重回2,000点整数关口之上。沪综指收报2,019.111点，涨21.419点或1.07%，昨日大盘则收创近两个月新低。

--香港股市：收跌，疲弱中国数据打击国企指数跌至八个月新低

香港股市收跌，因下午公布的中国数据令人失望，打击恒生国企指数跌至八个月新低。恒生指数收低0.7%，报21,756.1点，为2月10日以来最低收位。恒生国企指数收跌0.4%，至9,322.9点，为7月10日以来最低收位。

--汇市：欧元触及两年半高位，澳元和新西兰元扬升

欧元触及两年半高位，因有关欧洲央行放宽政策的预期降温，引发对于欧元的看多情绪。新西兰元和澳元也扬升。新西兰央行升息并暗示未来可能进一步收紧货币政策，推高新西兰元。强于预期的就业报告则提振了澳元。0835GMT时，欧元兑美元涨0.34%，报1.3950；澳元兑美元涨0.89%，报0.9065；新西兰元兑美元涨0.6%，报0.8573；美元兑日圆跌0.32%，报102.42日圆。

--国际油市：布兰特原油守在108美元上方，受供应风险和需求前景支撑

布兰特原油期货小幅上升，守在每桶108美元上方，投资者聚焦乌克兰危机发展的风险，且OPEC连续两个月上调2014年全球石油需求增长预估。0840GMT，布兰特原油期货微涨0.03美元，报每桶108.05美元。美国原油期货持平于每桶98.00美元。

--金属期市：期铜持于数年低点附近，中国疲弱数据引发担忧

上海和伦敦期铜回吐稍早涨幅，持于数年低点附近，因投资者担忧中国经济放缓和铜的高库存量。LME三个月期铜一度触及每吨6,533.25美元的高位，之后回落，0842GMT时跌0.58%，报6,467.25美元。该合约周三曾跌至6,376.25美元的2010年7月以来最低位。上海期交所主力6月期铜收低0.54%，报每吨44,410元人民币

--全球金市：金价刷新六个月高位，受乌克兰局势和中国经济放缓担忧提振