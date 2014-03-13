中国财政：1-2月全国财政收入同比增11.1%，财政支出增长6%--财政部

标题新闻：中国国防部否认为应对朝鲜半岛紧张局势，中国空军轰炸机处于高度戒备状态的有关报道
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路透北京3月13日 - 中国财政部周四公布，1-2月全国财政收入同比增长11.1%，财政支出同比增长6%。
财政部网站公布的新闻稿显示，1-2月全国财政收入24,923亿元人民币，其中中央财政收入11,771亿元，同比增长9.2%；地方财政收入13,152亿元，同比增长12.9%。
同期，全国财政支出17,067亿元。
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览：
2014年1-2月 2013年全年 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月
------------------------------------------------------------------------------- 财政收入 11.1 10.1 15.9 16.2 13.4 9.2 11 12.1 6.2 6.1 6.1 7.2 财政支出 6.0 10.9 4.1* 21.9* 10.1* 6.5* 1.8* 3.0 12 18 7.2 15.7
*注：自2013年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出单月同比变动均为路透根据历史数据计算得出。
欲览详情，请点击中国财政部网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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