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货币新闻 | 2014年 3月 13日 星期四 20:45 BJT

表格：美国2月出口物价创2013年2月来最大升幅

路透3月13日 - 美国劳工部周四公布：

* 2月出口物价上升0.6%，创2013年2月来最大增幅(预估为上升0.2%)，1月为上升0.2%(前值为成长0.2%)

* 2月进口物价上升0.9%为2013年2月来最大升幅(预估为上升0.4%)，1月上升0.4%(前值为成长0.1%)

* 2月石油进口价格上升4.4%，为2012年8月以来最大升幅，1月为上涨0.6%

* 2月进口物价较上年同期下跌1.1%，出口物价下滑1.3%

* 2月非石油进口物价上涨0.2%，较上年同期下跌0.6%

2月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

2月 1月 14年2月/13年2月

进口物价 0.9 0.4 -1.1

出口物价 0.6 0.2 -1.3(完) (编译 徐文焰；审校 李春喜)
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