更新版 1-中国财政：1-2月全国财政收入同比增长11.1%，高于全年目标

路透北京3月13日 - 中国1-2月全国财政收入同比增长11.1%，高于政府制定的全年目标8%。其中中央财政收入增幅9.2%，主要是受去年同期基数较低的因素影响。

而扣除房地产交易直接相关的房地产营业税和企业所得税、契税、土地增值税的增收后，1-2月地方财政收入增长约9%。