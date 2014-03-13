更新版 1-中国财政：1-2月全国财政收入同比增长11.1%，高于全年目标

标题新闻：中国和挪威签署食品进出口协议--挪威贸易、工业及渔业部
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路透北京3月13日 - 中国1-2月全国财政收入同比增长11.1%，高于政府制定的全年目标8%。其中中央财政收入增幅9.2%，主要是受去年同期基数较低的因素影响。
财政部网站公布的新闻稿显示，1-2月全国财政收入24,923亿元人民币，其中中央财政收入11,771亿元，同比增长9.2%；地方财政收入13,152亿元，同比增长12.9%。
同期，全国财政支出17,067亿元，同比增长6%。
“去年同期进口环节税收大幅下降，中央财政收入基数较低。”财政部新闻稿称，去年同期收入同比仅增长1.6%。若扣除特殊因素，中央财政收入1-2月增长约6%。
而扣除房地产交易直接相关的房地产营业税和企业所得税、契税、土地增值税的增收后，1-2月地方财政收入增长约9%。
财政部数据显示，受前几个月房地产成交量增加等因素拉动，1-2月土地增值税收入657亿元，同比增长27.5%，契税收入增幅亦为27.5%，城镇土地使用税同比增长15.3%。
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览：
2014年1-2月 2013年全年 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月
------------------------------------------------------------------------------- 财政收入 11.1 10.1 15.9 16.2 13.4 9.2 11 12.1 6.2 6.1 6.1 7.2 财政支出 6.0 10.9 4.1* 21.9* 10.1* 6.5* 1.8* 3.0 12 18 7.2 15.7
支出方面，1-2月中央财政本级支出2,649亿元，同比增长4.8%；地方财政支出14,418亿元，同比增长6.2%。
中国财政部年初预算草案中预计，2014年全国财政收入增幅8%，其中中央财政收入增长7%，地方财政收入增长9%；全国财政支出增长9.5%，财政赤字规模1.35万亿元，赤字率为2.1%左右。
“收入预算从约束性转向预期性，...中央财政预算因政策需要可编列赤字，在政策调整后分年弥补。”预算草案称。（完）
*注：自2013年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出单月同比变动均为路透根据历史数据计算得出。
欲览详情，请点击中国财政部网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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