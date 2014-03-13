《中国债市每日综述》经济数据超预期下行催火长债，期限利差料将收窄

* 2月份经济数据超预期下行，中长债走强

* 经济走弱趋势明朗，期限利差料收窄

* 七天回购受开盘价牵引反弹，但资金仍宽裕

* IRS连续大跌后震荡小涨

路透上海3月13日 - 中国周四公布的1-2月工业生产等经济数据超预期下行，银行间市场中长债应声走强；而市场人士认为，随着经济进一步走弱的趋势逐渐明朗，此前被不断拉大的期限利差有望逐步收窄。

此外，隔夜和七天回购利率虽双双回升，其中七天品种受开盘价牵引涨幅较大，但资金面的宽裕局面仍未有变化，而利率互换(IRS)在连续数日大幅下滑后，今日震荡反弹。

“(收益率)是下来了一些, 数据出来以后动的，刺激了下，(跌)3-4bp，五年国债成交在4.10%, 10年国债也下来了, 下午4.40%，期限利差要收窄了。”广发银行交易员吴思捷称。

中国1-2月工业、投资和消费同比增速皆逊于预期，尤其工业增速创下近五年最低水准。整体经济下行压力明显增加，一季度经济形势不容乐观，多数分析人士认为甚至可能保不住7.5%。

上海一外资银行交易员亦表示，央行公开市场的正回购力度仍较为平缓，短期政策面压力仍不大；而近两日长期利率债特别是金融债收益率已有缓缓向下的蓄势迹象，今日不佳的经济数据则为中长债收益率打开下跌空间。

吴思捷并谈到，相比利率债，信用债对偏弱经济数据的反应不明显, 而IRS则小幅走升，盘中走势颇为震荡，不过整体看，曲线仍呈陡峭化之势，“1*5在拉宽。”

中国进出口银行周四早间招标的三期债中，五年期固息债中标利率偏低，并录得今日最高投标倍数；主要是此前短端收益率已下行较大幅度，相较之下五年中期品种定位更具吸引力，商业银行投资户应是配置主力。

剩余期限约9.45年的固息国债130018券 最新成交对应收益率4.4150%，上日尾盘为4.4650%。

**七天回购利率受开盘价拉动反弹**

银行间市场周四主要质押式回购加权利率 出现全线反弹，其中七天涨幅近30个基点(bp)。

交易员表示，今日短期限资金的价格回升或更多是受开盘价扰动；当前资金供给仍充裕，央行调控流动性态度亦温和，这些条件尚不足以支持判断回购利率将趋势性反弹。

北京一大型银行交易员指出，资金还是比较宽松的，央行净回笼规模不大，中性态度未改。最近回购利率的变动基本就是围绕开盘价波动，今日反弹应该也是受开盘价影响，不说明任何问题。

“价格上看来是从下行幅度越来越小到反弹，可是盘面上看，七天资金比昨天还充足，再加上央行(净)回笼的量(较上周)在减小，所以判断回购利率将趋势性反弹，我觉得言之尚早。”上海一券商交易员称。

中国央行公开市场今日进行1,000亿元人民币28天期正回购操作，中标利率持稳在4.0%。据此计算，本周公开市场净回笼资金400亿元，较上周的700亿元水平继续收窄。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间16:21 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9104 1.8593 +5.11

七天 2.5062 2.2252 +28.10

14天 2.1863 2.1814 +0.49

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.5600 1.8600 +170.00

七天 2.5000 2.4050 +9.50

14天 2.7000 2.7150 -1.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0000 1.9200 +8.00

七天 2.5200 2.2200 +30.00

14天 2.1900 2.2300 -4.00

Shibor

其中:隔夜 1.9600 1.9000 +6.00

七天 2.5000 2.2110 +28.90

三个月 5.5000 5.5000 +0.00