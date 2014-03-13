金属期市：期铜持于数年低点附近，中国疲弱数据引发担忧

LME三个月期铜 一度触及每吨6,533.25美元的高位，之后回落，0717GMT时跌至6,476.25美元，跌幅为0.44%。该合约周三一度跌至6,376.25美元的低点，为2010年7月以来最低水准。

“中国基本面看起来并不明亮。违约现象在抬头，存货快速增加，信贷收紧也有可能会持续。”辉立期货投资分析师Joyce Liu说。

“目前中国需求的变化，并不足以让价格回到每吨7,000美元的水准。不过我还是看空期铜，技术图表上看有可能会进一步跌向每吨6，050美元的水准。“

中国国务院总理李克强周四在记者会上表示，贷款违约将不会给中国经济带来系统性风险。

上海期交所主力6月期铜 收低0.54%，报每吨44,410元人民币，周三一度跌至43,740元人民币，为2009年7月以来最低。(完)

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