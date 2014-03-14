《台湾金融市场一周展望》内外资有志一同齐看多，台股〞涨〞声响起

* 政策作多预期令资金齐聚台股

* 投信力推台股基金，基金规模续增

* 散户大军资金也流入股市

* 汇市因乌克兰变数区间偏贬

* 债市料区间盘整

记者 高洁如

路透台北3月14日 - 尽管眼前就有克里米亚的地缘政治变数、和美联储利率会议，但无碍台湾股市中期看多趋势。市场预期政策作多，内外资齐聚做多台股，只要系统性风险不升高，台股下周有望上看九千点。

今年以来，外资欲走还留，3月至今仍旧呈现净买超292亿台币。投信基金也强推台股基金，资产规模趋升；至于散户的指标--融资余额也步步走升，冲破2,000亿台币的高位。

〞台股会走自己的路。很明显的，政府在选举之前政策作多，还会有更多的股市利多政策出炉。〞台新投顾总经理庄明书说。

他也表示，目前市场仍在等待金管会月底之前应会出台更多的台股政策利多，比如现股当冲档数扩大等，有望刺激台股成交量能。至于本波的高位，则上看8,800-9,000点。

今年11月29日台湾将举办六大直辖市长、议员以及所有县市长的地方选举，这被视为对总统马英九的期中选举，攸关民意对执政的国民党的信心。

台股在本月7日盘中高点至8,787.62点，创31个月盘中高位；13日收盘也以8,747点创逾31个月的收盘新高。

**投信力推台股基金，散户抢进**

在看好政策做多下，台湾本地投信业者卯力自市场吸金，投入股市。

根据投信投顾公会最新公布境内基金统计资料，台股基金的总规模由1月的2,478.3亿台币激增128.9亿台币、或5.2%，2月底至2,607.2亿台币。

台股基金规模排名第二的元大宝来投信总经理刘宗圣就说，随着股市在政策支持下走多，且本地投资人回流，已将台股基金列为第一季销售重点，希望今年回到龙头地位。

台新投信董事长吴火生也表示，今年台股的基金规模将由目前的40亿台币，目标提高至100亿台币。

至于散户动向指标--台股融资余额也由年初的1,944.8亿台币、增加105.5亿台币至上日的2,050.3亿台币，增幅达5.42%。

虽然部分分析人士认为，融资余额若增加过速可能代表末升段的涨升行情。不过，凯基投信分析师张明祥就说，〞气氛是可能过热了，但是现在还看不到反转的指标。

他表示，在台股出现高档爆量黑K棒之前，股市仍可偏多看待。

庄明书则认为，台股虽仍有高点可期，但目前乌克兰地缘政治的变数、以及攸关全球资金移动的美国联邦储备理事会(FED)的会议也就在眼前，不排除国际消息面的变数干扰台股向上格局，但若回档可观察月线约8,607点以及季线8,528点或有强力的支撑。

尽管欧美国家决定大力制裁，然而俄罗斯周四仍在乌克兰边境举行新的军演，其吞并乌克兰克里米亚地区的计划并无退缩迹象。

美国务卿克里称，如果克里米亚周日进行公投，则美国和欧盟将在周一采取一系列针对俄罗斯的严厉措施予以回应。

下周二美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议，会议结果将在本地时间周四凌晨公布。

FOMC则将于3月18-19日召开会议，这是叶伦担任联储主席后的首次会议。市场料叶伦可能将侧重于如何巧妙地调整联储的低利率承诺，同时不会惊扰金融市场。

**汇率可能区间趋贬**

汇市方面，由于俄、美的变数当前让投资人心态趋于保守，且不利风险胃纳，交易员预估下周台币交投以区间略带贬势看待。

汇银人士指出，克里米亚地缘政治的变数预料难以短时间内解决，地缘政治的不确定风险将拖延一段时间，除非公投结果出乎意料，否则对美元/亚币的影响尚属中性。

至于美联储会议则因市场预期趋一致，变数不大。

〞现在看的是对升息时间的预期，而不是如期缩减规模。〞一本地银行汇市交易员称。

交易员也指出，虽然机率较小，但如果美联储提高缩减购债的规模至150-200亿美元，或者在会后声明中暗示升息时点提前，将引发市场的新一轮震动，美元可望走强。

交易员估，下周台币主交投区间在30.250-30.400，在市场避险情绪略高的情况下，2月以来的实质交投低位30.350有机会测试突破，但料在30.400附近寻得支撑。

此外，交易员也持续观察近来表现强势的台股，认为台股如果仍持续攻坚，将可缓和台币贬势，维持在既有区间内。

**债市维持狭幅区间**

债市方面，受限于筹码面因素影响，本周台债主流券殖利率依旧在既有区间窄幅波动，即使面对诡谲多变的乌克兰紧张情势，台债表现也相对淡定，追价意愿并不高，料下周台债仍将维持狭幅区间盘整格局。

“台债是另外一个story(故事)，就是量少没人追价。”一位证券台债交易员说。

此外，交易员指出，近期10年热券103/6 在标售利率1.583%附近卖压仍在，令主流券殖利率跌幅有限；五年热券103/4 要待空方认输才会有突破性发展。短券虽因银行资金入驻而走跌，惟银行风险意识仍高料跌幅有限。

至于下周重头戏—FOMC会议，银行交易员指出，目前市场对美联储宽松政策退场的预期已相当一致，本次观察的指标转为关注美联储如何定调后续升息的总经指标，其指标达阵的难易程度将左右后续国际债市行情。