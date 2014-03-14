表格：外资及陆资在台股卖超17.42亿台币，转买为卖

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透台北3月14日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超17.42亿台币，转买为卖；上交易日修正后为买超55.16亿台币。
三大法人今日合计卖超34.79亿台币，上交易日修正后为买超70.26亿台币。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
3/14 -17.42 -7.03 -10.34 -34.79
3/13 +55.16r +18.56 -3.46r +70.26r
3/12 +0.26r -11.62 -4.70r -16.07r
3/11 -3.94r +9.12r -8.53r -3.35r
3/10 +30.55r +1.74r -13.23 +19.06r
3/7 +126.54r -11.35 -5.83r +109.36r
3/6 +100.14r +14.96 -6.47r +108.63r
3/5 +12.24r +9.29 +1.36r +22.88r
3/4 -21.58r +3.11 -5.82r -24.30r
3/3 -7.10 -9.26 -10.88r -27.24r
本月累计 +274.83 +17.52 -67.92 +224.44
2014
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r
1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r
2013
12月 +470.01r +13.54 -54.62r +428.93r
11月 -211.95 +43.53 -15.95r -184.37r
10月 +746.18r +10.09 -49.61r +706.66r
9月 +1,209.95r -25.27r -59.71r +1,124.96r
8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r
7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r
6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r
5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 林妙容)
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