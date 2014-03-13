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亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 16:11 BJT

全球金市：金价刷新六个月高位，受乌克兰局势和中国经济放缓担忧提振

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价格 变动 涨跌%

现货金 1371.76 5.18 0.38

现货银 21.31 0.07 0.33

现货铂金 1467.75 1.95 0.13

现货钯金 771.8 2.4 0.31

COMEX期金 1372.5 2 0.15

COMEX期银 21.345 -0.013 -0.06

汇率

欧元/美元 1.3944

美元指数 79.393

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/张若琪 审校 于春红)
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