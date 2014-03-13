全球金市：金价刷新六个月高位，受乌克兰局势和中国经济放缓担忧提振

标题新闻：中国和挪威签署食品进出口协议--挪威贸易、工业及渔业部
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价格 变动 涨跌%
现货金 1371.76 5.18 0.38
现货银 21.31 0.07 0.33
现货铂金 1467.75 1.95 0.13
现货钯金 771.8 2.4 0.31
COMEX期金 1372.5 2 0.15
COMEX期银 21.345 -0.013 -0.06
汇率
欧元/美元 1.3944
美元指数 79.393
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/张若琪 审校 于春红)
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路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。