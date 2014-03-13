《汇市简讯》欧元面对很大的期权障碍阻力，若能站上1.40则会快速上行

标题新闻：英国首相特雷莎梅称尽管民调显示保守党领先，但竞选活动刚开始结果不确定不会想当然
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* 欧元/美元触及两年半新高，涨势在期权障碍位1.3950受阻。
* 更上方的阻力位在1.3975和1.4000。
* 期权规模庞大，意味着欧元只能缓慢突破多重阻力。
* 若欧元站上1.4000，则将飞快的加速上行。
* 低波动率和CFTC数据都显示，市场对这一走势布仓不足。
(编译 高琦 审校 艾茂林)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f