版本:
中国
市场报道 | 2014年 3月 13日 星期四 16:15 BJT

《汇市简讯》欧元面对很大的期权障碍阻力，若能站上1.40则会快速上行

0741GMT

* 欧元/美元触及两年半新高，涨势在期权障碍位1.3950受阻。

* 更上方的阻力位在1.3975和1.4000。

* 期权规模庞大，意味着欧元只能缓慢突破多重阻力。

* 若欧元站上1.4000，则将飞快的加速上行。

* 低波动率和CFTC数据都显示，市场对这一走势布仓不足。

(编译 高琦 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐