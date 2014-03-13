《全球汇市》欧元/美元有望攻破1.40，澳元和新西兰元双双飙升

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第二天，因斋月需求增加且技术性修正
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
“不过仍需要小心应对，因今日稍后开始交易的市场可能更大程度地对中国数据做出利空反应，”他说道。
新西兰央行一如市场预期宣布升息，同时暗示今年可能再继续升息100个基点。
这带动新西兰元兑美元 升至2013年5月来新高0.8567美元，兑日圆 也改写六年新高87.98。
“今日新西兰央行的说法强烈暗示未来几次会议的走向，”悉尼RBC策略师Michael Turner表示。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3951 1.3903 +0.35 +1.50 1.3745
美元/日圆 102.50 102.75 -0.24 -2.66 105.30
欧元/日圆 143.01 142.86 +0.10 -1.12 144.63
美元/瑞郎 0.8702 0.8739 -0.42 -2.53 0.8928
英镑/美元 1.6669 1.6616 +0.32 +0.68 1.6556
美元/加元 1.1062 1.1118 -0.50 +4.16 1.0620
澳元/美元 0.9063 0.8985 +0.87 +1.68 0.8913
新西兰元/美元 0.8561 0.8522 +0.46 +4.33 0.8206
欧元/瑞郎 1.2148 1.2151 -0.02 -1.00 1.2271
欧元/英镑 0.8369 0.8367 +0.02 +0.87 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8482 8.8526 -0.05 +0.01 8.8474
美元/挪威克朗 5.9172 5.9490 -0.53 -2.46 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 王洋/田建华/徐文焰/白云/张明钧; 审校 蔡美珍/艾茂林/杜明霞)
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。