两岸金融：台湾永丰银行南京子行开业，首家在大陆设立子行的台资银行

路透台北3月13日 - 台湾永丰金控 周四称，旗下永丰银行南京子行今日开幕，为第一家在大陆设立子行的台资银行。

永丰银行今日发布新闻稿并表示，子行经申请许可后，将可全面性承作企业及个人金融服务，发展弹性远大于一般分行，同时法人银行也可快速申请分支据点，将锁定大陆十二五新兴战略产业及其上、下游中小企业的客层。

展望今年大陆布局，除永丰银行在南京开业外，落脚天津的永丰金融资租赁也在3月初开业，将全力进军大陆华北地区；永丰投信与厦门国际信托在厦门合资设立的圆信永丰基金公司也开始营运，为海西第一家两岸合资基金管理公司。

以资产计全球第一大银行--中国工商银行 预计入股永丰银行20%的股权，惟受限于两岸服务贸易协议尚未闯关立院成功，工商银行称已与台湾永丰金控和永丰银行签署补充协议，将认购协议项下的交易选定等待期延长至2015年4月1日。

永丰银行南京子行资本额约人民币20亿元。