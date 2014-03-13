《汇市简讯》欧元及澳元上涨，美元兑非日圆亚币承压

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* 疲弱的中国数据似乎对亚币没有太大影响

* 反而是欧元和澳元等风险货币提振了风险胃纳

* 美元/马币走势反转跌破3.2800，至3.2770的低点，高点仅在3.2830

* 美元/坡元卖压沉重，市场出现对坡元的本地企业买盘，坡元/日圆资金回流国内的传言支撑了坡元

* 美元/印尼卢比卖压沉重，因股市和债市相关资金流入印尼，但获利了结令美元/印尼卢比在11,455左右交投迟滞

* 泰铢、菲律宾披索、印度卢比在狭幅区间小幅攀升

* 美元/韩元阻力位在1,070