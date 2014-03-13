《汇市简讯》欧元及澳元上涨，美元兑非日圆亚币承压

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第二天，因斋月需求增加且技术性修正
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
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* 疲弱的中国数据似乎对亚币没有太大影响
* 反而是欧元和澳元等风险货币提振了风险胃纳
* 美元/马币走势反转跌破3.2800，至3.2770的低点，高点仅在3.2830
* 美元/坡元卖压沉重，市场出现对坡元的本地企业买盘，坡元/日圆资金回流国内的传言支撑了坡元
* 美元/印尼卢比卖压沉重，因股市和债市相关资金流入印尼，但获利了结令美元/印尼卢比在11,455左右交投迟滞
* 泰铢、菲律宾披索、印度卢比在狭幅区间小幅攀升
* 美元/韩元阻力位在1,070
* 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 .KS11 卖超4,819亿韩元，连续卖超四日，期间累计卖超金额8,227亿韩元。 (完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。