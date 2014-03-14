台湾货币市场：3月14日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透台北3月14日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期1,067亿台币。
--89甲9期付息30.625亿台币。
--97甲3期付息17.8125亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 3兆3,357.3亿台币：(单位：亿台币)
03/15 8.00
03/17 2,092.50
03/18 948.50
03/19 715.50
03/20 3,320.50
03/21 3,566.50
03/24 4,052.30
03/25 996.25
03/26 2,303.20
03/27 2,202.80
03/28 53.00
03/31 4,825.50
04/01 1,829.15
04/02 3,540.10
04/03 2,903.50
--公债还本付息71.5亿台币
03/16 94甲4期9息 18.00亿
03/16 96甲3期7息 15.00亿
03/16 101乙1期2息 6.50亿
03/17 100甲5期3息 11.00亿
03/21 102乙1期1息 7.00亿
03/31 95甲3期8息 14.00亿
--国库券到期403.5亿
03/27 财102-3期364天国库券到期200亿
04/03 财103-1期91天国库券到期203.5亿
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--3/27：发行财103-4期364天国库券，预计金额250亿台币，26日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha