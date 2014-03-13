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亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 16:31 BJT

新兴汇市：印尼卢比领涨亚币，市场受人民币中间价稍涨扶助

印尼卢比周四涨幅居前，兑美元上升0.4%。该国央行将举行政策会议，料将再度维持利率不变。

印尼卢比自12月触及低点后已反弹超过7%，追逐高收益的外资一直涌入印尼股市和债市，因为该国从去年的危机中迅速恢复，且经常帐状况改善。

“中长线投资者仍希望持有印尼卢比资产，”一名卢比无本金交割远期外汇(NDF)交易员在分析卢比持续上涨的原因时表示。

亚洲 当日 今年以来 2013年

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日圆 102.49 102.75 +0.25 +2.72 105.28

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泰铢 32.29 32.45 +0.50 +1.77 32.86

菲律宾披索 44.56 44.65 +0.21 -0.35 44.40

印尼卢比 11375.00 11420.00 +0.40 +6.90 12160.00

印度卢比 61.04 61.22 +0.30 +1.25 61.80

马币 3.2755 3.2870 +0.35 +0.00 3.2755

人民币 6.1372 6.1450 +0.13 -1.36 6.0539

(完)

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