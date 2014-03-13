新兴汇市：印尼卢比领涨亚币，市场受人民币中间价稍涨扶助

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第二天，因斋月需求增加且技术性修正
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
印尼卢比周四涨幅居前，兑美元上升0.4%。该国央行将举行政策会议，料将再度维持利率不变。
印尼卢比自12月触及低点后已反弹超过7%，追逐高收益的外资一直涌入印尼股市和债市，因为该国从去年的危机中迅速恢复，且经常帐状况改善。
“中长线投资者仍希望持有印尼卢比资产，”一名卢比无本金交割远期外汇(NDF)交易员在分析卢比持续上涨的原因时表示。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 102.49 102.75 +0.25 +2.72 105.28
坡元 1.2659 1.2662 +0.02 -0.21 1.2632
台币 30.352 30.375 +0.08 -1.32 29.950
韩元 1068.90 1070.20 +0.12 -1.26 1055.40
泰铢 32.29 32.45 +0.50 +1.77 32.86
菲律宾披索 44.56 44.65 +0.21 -0.35 44.40
印尼卢比 11375.00 11420.00 +0.40 +6.90 12160.00
印度卢比 61.04 61.22 +0.30 +1.25 61.80
马币 3.2755 3.2870 +0.35 +0.00 3.2755
人民币 6.1372 6.1450 +0.13 -1.36 6.0539
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路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。