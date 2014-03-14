版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2014/3/14

经济指标                  时间        最新数据        前次数据      下次公布  预估值 
 工业生产(y/y)            1月          -1.78%            +5.55%  r   3/24      --
 季调失业率               1月          4.07%              4.14%  r   3/24      --
 消费者物价指数(CPI)(y/y  2月          -0.05%            +0.83%  r   4/7       --
 )                                                                             
 外汇存底(亿美元)         2月底        4,179.78        4,169.35      4/3       --
 商品出口(y/y)            2月          +7.9%              -5.3%      4/7       --
 商品进口(y/y)            2月          +4.9%             -15.2%      4/7       --
 M2货币总计数(y/y)        1月          +5.97%            +5.75%      3/25      --
 外销订单(y/y)            1月          -2.8%              +7.4%      3/20      --
 经常帐盈余(亿美元)       第四季       +171.4            +148.7  r   5/20      --
 国际收支(亿美元)         第四季       +26.8              +26.1      5/20      --
 国内生产总值(GDP) (y/y)  第四季       +2.95%(统计值     +1.31%  r   --        --
                                       )                                       
 重贴现率(%)              12月26日     1.875%            1.875%      3/27      --
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    

    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐