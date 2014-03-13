《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月13日

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第二天，因斋月需求增加且技术性修正
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透香港3月13日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:20时,1港元=0. 79039人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 万科 7.71 12.70 0.77 深物业 6.98 5.85 1.51 南玻 7.60 5.90 1.63 深康佳 4.71 2.98 2.00 ST中华 5.64 2.90 2.46 ST中冠 10.25 4.69 2.77 深深宝 7.83 7.13 1.39 深华发 7.58 3.68 2.61 深赤湾 13.95 12.74 1.39 招商地产 16.83 18.23 1.17 特力 8.66 5.84 1.88 飞亚达 6.77 6.41 1.34 一致药业 50.79 43.10 1.49 深深房 3.60 2.84 1.60 ST盛润 6.73 5.96 1.43 深南电 4.12 2.60 2.00 深纺织 8.44 5.90 1.81 方大集团 6.39 3.45 2.34 深国商 20.13 11.49 2.22 深赛格 4.91 2.99 2.08 宝石 19.17 11.38 2.13 小天鹅 8.92 9.10 1.24 粤高速 2.83 2.43 1.47 晨鸣纸业 4.33 3.65 1.50 ST珠江 3.55 2.52 1.78 美菱电器 5.91 5.12 1.46 大冷股份 10.70 7.56 1.79 粤电力 4.89 4.49 1.38 佛山照明 9.59 6.81 1.78 江铃汽车 22.41 26.55 1.07 沙隆达 12.17 8.63 1.78 苏常柴 8.92 5.04 2.24 威孚高科 25.12 24.99 1.27 古井贡酒 19.79 16.79 1.49 ST东海 4.92 4.24 1.47 长安汽车 10.01 14.35 0.88 京东方 2.23 2.07 1.36 鲁泰 8.93 10.19 1.11 本钢板材 2.70 2.35 1.45 张裕 26.72 19.08 1.77 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。