欧洲金融：如果实质借款利率未下降，欧洲央行准备采取行动--央行执委

“展望未来，我预计银行业规模缩小将加快替代选项形成、资本市场为基础的融资来源，特别是对小型企业而言，”他说。

“我们已经见到某些主权国家已经在进行--比如说意大利的迷你债券计划，而且透过欧洲央行也支持的初步动议，已对振兴欧洲有资产担保的证券(ABS)起到作用。”

科尔呼吁欧洲领导人同意以单一解决机制(SRM)来关闭已经难以为继的银行。