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债券 | 2014年 3月 13日 星期四 17:04 BJT

欧洲金融：如果实质借款利率未下降，欧洲央行准备采取行动--央行执委

“展望未来，我预计银行业规模缩小将加快替代选项形成、资本市场为基础的融资来源，特别是对小型企业而言，”他说。

“我们已经见到某些主权国家已经在进行--比如说意大利的迷你债券计划，而且透过欧洲央行也支持的初步动议，已对振兴欧洲有资产担保的证券(ABS)起到作用。”

科尔呼吁欧洲领导人同意以单一解决机制(SRM)来关闭已经难以为继的银行。

他称，“如果我们无法建立SRM和单一解决基金(SRF)，解决银行问题仍将停留在国家层面，会导致责任归属不一。”(完)
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