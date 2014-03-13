台湾央行：共发行4,117.5亿台币存单，存单发行余额增96亿

标题新闻：印尼给予自由港印尼分支出口铜精矿的许可，有效期至明年2月--贸易部官员
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路透台北3月13日 - 台湾央行周四公布，共发行4,117.5亿台币存单，其中包括100亿台币两年期存单；若相较今日存单到期金额4,021.5亿台币，存单发行余额增96亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,935.5
91天期 0.93 68.0
182天期 1.05 14.0
两年期 0.727* 100.0
注：*表央行标售时加权平均得标利率。
央行上日共发行1,694亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,736.9亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为负251亿台币，累计超额准备为负1,095亿，加计前期1%的超额准备为负578亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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