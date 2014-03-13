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市场报道 | 2014年 3月 13日 星期四 16:43 BJT

《汇市简讯》英镑/美元遭遇轧空后逼近1.6700

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* 英镑/美元自周三触及四周低点1.6568以来遭遇轧空(亚洲时段低点在1.6607)

* 升至1.6671(亚洲时段高点)后在1.6686(3月6日高位)处遇阻

* 1.6700(期权行权价位)处有更多卖单。今日也有行权价位1.6670的期权合约到期

* 1.6653(周二高位)和1.6636(周三高位)目前为支撑位

* 英国皇家测量师学会调查显示，2月房价上涨幅度为六个月来最低，但料将进一步复苏。

(完)

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(编译 白云; 审校 高琦)
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