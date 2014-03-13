中国个股：海润光伏与香港丽盛合作发展光伏电站，规模不少于800MW

路透上海3月13日 - 中国海润光伏科技股份有限公司 周四公告称，将与香港丽盛集团 全资子公司上海超阳光伏电力公司合作开发和投资光伏电站项目，双方计划合作规模不少于800兆瓦（MW）。

海润光伏1月公告称，拟在内蒙古开发100MW光伏发电项目，总投资为8.9亿元人民币。若以该投资额估算，海润光伏与香港丽盛的合作计划规模至少在70亿元以上。

公司最新公告显示，双方将合作成立项目公司，以及通过转让或增资取得海润现有项目公司股权和第三方公司股权。海润光伏负责电站的前期开发、取得政府部门批准、项目设计和设备采购、工程施工以及电站并网，上海超阳负责资本金以外的项目融资。项目合作期限三年。