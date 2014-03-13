中国个股：海润光伏与香港丽盛合作发展光伏电站，规模不少于800MW

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第二天，因斋月需求增加且技术性修正
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透上海3月13日 - 中国海润光伏科技股份有限公司 周四公告称，将与香港丽盛集团 全资子公司上海超阳光伏电力公司合作开发和投资光伏电站项目，双方计划合作规模不少于800兆瓦（MW）。
海润光伏1月公告称，拟在内蒙古开发100MW光伏发电项目，总投资为8.9亿元人民币。若以该投资额估算，海润光伏与香港丽盛的合作计划规模至少在70亿元以上。
公司最新公告显示，双方将合作成立项目公司，以及通过转让或增资取得海润现有项目公司股权和第三方公司股权。海润光伏负责电站的前期开发、取得政府部门批准、项目设计和设备采购、工程施工以及电站并网，上海超阳负责资本金以外的项目融资。项目合作期限三年。
海润光伏周四收报8.71元，涨1.04%。（完）
欲了解详情，可点选上证所网站 here (发稿 林琦; 审校)
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。