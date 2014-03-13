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市场报道 | 2014年 3月 13日 星期四 16:52 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑受企业买盘带动上涨，关注沃达丰收购Ono消息

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* 企业买盘协助带动欧元/英镑升至距离2014年新高，距离0.8380仅差两个跳动点

* 在0.8380及0.8400卖压集结，中期阻力为12月27日高点0.8391

* 多头目标为突破200日均线切入位0.8426

* 2月6日及周一高点0.8350现成为支撑水准，欧洲早盘低点为0.8355

* 西班牙有线电视业者Ono将考虑沃达丰再次出价收购案，估计规模约为70亿欧元以上。(完)

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