中国债市：多空交织IRS波动加剧，未来走势仍取决于资金面变化

路透上海3月13日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四波动剧烈。市场人士表示，早间受七天回购利率反弹影响，IRS短端品种一路走高，午后则在宏观经济数据远低预期的带动下转而走低。全天多空消息交织，致整体较上日收盘变化有限。

他们并认为，未来IRS走势关键还是取决于资金面变化，虽然季末资金面临考验不大，但4月财政存款上缴仍有挑战。

上海一银行交易员表示，IRS早盘下行，repo1Y品种最低到了4.05%，正回购出来以后，市场一路反弹，一年品种最高4.13%，下午则受经济数据不佳的影响，又回到了4.06%，随后陷入小幅震荡。

他并指出，今日经济数据带动IRS长端和短端品种均有不同程度走低，但长端跌幅更为明显，1-5年期品种利差进一步缩窄到40个基点左右；而此前利差较宽，主要是因为资金面宽松，短端下行，长端下行却有限。

央行周四进行了1,000亿元28天期正回购操作，中标利率持稳在4.0%。本周公开市场净回笼资金400亿元，较上周缩减近一半。且银行间偏宽的资金面亦未起波澜，惟受开盘价扰动，主要质押式回购加权利率 出现全线反弹，其中七天涨幅近30个基点(bp)。

中国1-2月工业、投资和消费同比增速皆逊于预期，尤其工业增速创下近五年最低水准。整体经济下行压力明显增加，一季度经济形势不容乐观，多数分析人士认为甚至可能保不住7.5%。

"今天IRS看不出啥明显的方向来," 北京另一交易员称，未来IRS仍视流动性而定，虽然市场对季末资金担心未有消除，但个人认为压力并不大，反而4-5月份财政存款上缴对资金面的干扰值得关注。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.3567/3.4667 4.0638/4.1438 4.2938/4.3750 4.4575/4.5450 4.4592/4.7342

上日 3.3907/3.5047 4.0857/4.1620 4.3043/4.3823 4.4637/4.5460 4.4867/4.7367

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变动 -0.0340/-0.0380 -0.0219/-0.0182 -0.0105/-0.0073 -0.0062/-0.0010 -0.0275/-0.0025

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。