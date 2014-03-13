更新版 1-中国汇市：人民币收涨，在中间价附近窄幅波动呈企稳态势

* 人民币收高 * 中间价升值，结束三天连贬 * 大型购汇未出现，客盘结购汇趋于均衡 * 波动偏窄、走势渐稳 (更新收盘报价) 路透北京3月13日 - 人民币兑美元即期 周四收升。中间价微涨结束连三天下 跌，在大型购汇盘未出现的情况下，客盘结购汇趋于均衡，波动偏窄、走势渐稳。 交易人士表示，近期疑似的数量型干预明显减少，但中间价引导作用较前期明显，即期 价格保持在中间价附近波动。远期购汇需求见涨，也显示市场预期保持分化，短期出现单边 涨跌的可能性较小。 一外资行交易员认为，单从2月外贸数据还不能做出汇率反向的判断，毕竟有基数较高 的因素。接下来一个月的时间，需关注中国、美国的经济数据，“经济和政策的不确定性是 目前汇率最大的影响因素。” 她认为，近期汇率市况是推出诸如扩大波幅等政策的良好时机，因预期分化、不会走出 单边走势，但是否推出完全取决于监管层意愿。 全球汇市方面，欧元周四触及两年半高位，因有关欧洲央行放宽政策的预期降温，引发 对于欧元的看多情绪。 中国国务院总理李克强周四在记者会上表示，中国在去年并没有采取短期刺激政策的情 况下能够实现经济预期目标。今年可能会有更复杂的因素，中国之所以把经济增长率定在7. 5%左右，考虑的还是保就业、惠民生，增加城乡居民收入。 中国1-2月工业、投资和消费同比增速皆逊于预期，尤其工业增速创下近五年最低水准 。整体经济下行压力明显增加，一季度经济形势不容乐观，多数分析人士认为甚至可能保不 住7.5%。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1361 6.1450 0.15% 中间价 6.1320 6.1343 0.04% 成交额 149亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.14% (上限±1% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 47 6.1361 6.1408 2014年来即期升贬值幅度 -1.34% 1年期美元/人民币掉期升水 280 离岸人民币市场,北京时间16:4 今日 上日 5 1年期NDF 6.1910/40 6.192 CNH即期 6.1334/41 6.1398 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外 汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 吴云凌/张喜良)