更新版 1-港股业绩：中国海外今年销售目标持平于1,400亿港元，增购地目标

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路透香港3月13日 - 中国房地产龙头--中国海外发展 周四宣布，去年核心利润按年上升20%，公司并订下今年房地产销售额不少于1,400亿港元、动用500亿港元购地的目标，与去年完成的分别为持平及增加27%。

中国海外过去于年初所订的全年销售目标均偏向保守，公司亦往往于公布中期业绩时上调全年目标。去年就将原来1,000亿港元的目标上调至1,200亿港元，结果年终的销售额超标达到1,385.2亿港元。

该公司主席兼行政总裁郝建民在业绩发布会表示，公司的风格一直较为保守。

“我们全年的可售货量是2,200亿港元，按我们以往的去化率大概能卖到多少，我不能说，你可以去算，因为你说的是预测，我说的就好像成为承诺了。”他说。

对于今年内地楼市的展望，郝建民表示不能一概而论，但公司有信心和能力，确保在调控常态化的环境下仍能有优异的表现。此外，公司长远争取把投资物业盈利比重达到集团盈利两成，目前约为13%。对于港澳房地产，则会继续适度参与的策略。

去年全年，中国海外的净利为230.4亿港元，2012年度为187.22亿港元，优于汤森路透Starmine综合分析师平均预测的203亿港元。撇除投资物业重估及回购房地产基金项目的公允值变化因素后，核心利润则为189.6亿港元。两项数字均达到公司每年盈利增长保持两成的长期目标。

此外，公司2014年购地目标为500亿港元，涉及1,000万平方米，金额比去年394亿港元为高；目标开工1,200万平方米新项目，与去年完成的数字相同。

今年首两个月，该公司的累计房地产销售额为243.2亿港元。

中国海外今天收低4.08%，报18.8港元；表现差过大市，恒生指数 收跌0.67%。（完）

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