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亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 17:15 BJT

中国信用债评级：2013年下调主体级别明显增多，代偿风险在积聚--东方金诚

路透北京3月13日 - 中国东方金诚国际信用评估有限公司近日发布报告称，随着2013年经济增长放缓，当
年信用债主体级别下调行为明显增多。近年来，担保机构数量及承保债券金额增长较快，但代偿风险也在不断
积聚。
    
    报告并称，2013年被下调级别的发债主体主要为工商企业，公用事业、金融机构及地方政府平台公司相对
较少；从行业分布看，则主要集中在钢铁、专用设备制造(光伏、风电）等部分产能过剩、强周期性行业。

    报告全文摘录于下：
    
    一.发债主体级别下调家数明显增多，下调行为表现出一定的顺周期性
    
    2005年以来，信用债主体级别调整总体上呈现了不断上调为主的趋势，但随着宏观经济增速放缓、金融市
场流动性趋紧，2013年主体级别下调行为比2012年明显增多，上调行为略有减少。全年共有44家信用债主体级
别被下调；107家评级展望被下调为负面，较2012年度增加75家。
    
  表：2005～2013年信用债主体级别上、下调及评级展望负面统计
                        2005  2006  2007  2008  2009   2010  2011  2012  2013
     下调级别次数        0     1     4     4      2     1     3     14    48
 下调级别主体数量（家    0     1     4     4      2     1     2     11    44
          ）                                                             
     上调级别次数        0     2     18    81    147   184   166   209   206
 上调级别的主体数量（    0     2     18    79    144   179   165   202   201
         家）                                                            
   评级展望负面数量      0     0     6     15    11     6     8     32   107
 
    二. 主体级别下调分布较宽泛，AA+、AA和AA-级别下调比例均较大
    
    从级别分布上看，2013年10家AA+级发债主体被下调、22家AA级发债主体被下调、8家AA-级发债主体被下
调。从一年期级别迁徙率看，AA+和AA级别下调比例最高，分别为1.87%和1.43%。
    
    继2012年有1家AAA级企业被下调级别后，2013年共有3家AAA级企业被下调级别；另外，还有8家AAA级企业
展望被调整为负面。
    
    三. 分债券品种看，公司债主体下调家数最多
    
    2013年我国债券市场中共有9家企业债主体、9家短期融资券主体、9家中期票据主体和16家公司债主体被
下调级别，其中公司债主体级别被下调的家数最多。
    
    四. 下调级别的发债主体主要为工商企业，公用事业、金融机构及地方政府平台公司相对较少
    
    分企业门类看，2013年下调级别的发债主体主要为工商企业，工商企业的下调/上调比例显着高于平台公
司、公用事业和金融机构，而2006年以来工商企业主体级别下调家数也是最多（详见下表），一定程度地反映
了部分工商类行业的风险高于平台公司、公用事业和金融机构。
    
    2013年以来，我国地方政府债务风险再次引起国内外关注， 全年共有3家平台公司主体级别及4只债项级
别被下调。
    
    金融机构与公用事业由于外部性和政府支持较强，信用风险相对较低，2005年以来下调级别情况很少。20
13年，无公用事业企业被下调级别；金融机构中光大证券股份有限公司主体级别由AAA级被下调至AA级，另外,
 中国投资担保有限公司被列入了评级观察名单。
    
    表： 2006～2013年度主体级别下调及2013年度上下调比例企业部门分布
 企业门类  2006  2007  2008  2009   2010  2011   2012  2013   下调合  2013年  2013年下调
                                                                计    上调主    /上调
                                                                      体家数  
 平台公司   —    —    —    —     —    —     1      3      4       80     3.75%   
 公用事业   1     —    2     —     —    —     —    —      3       13      —     
 金融机构   —    —    —    —     —    —     —     1      1       19     5.26%   
 工商企业   —    4     2      2     1      2     10    40      61      92    43.48%   
   合计     1     4     4      2     1      2     11    44      71     204    21.56%   
 
    五. 从行业分布看，发债主体级别下调主要集中在煤炭、钢铁、专用设备制造(光伏、风电）等部分产能
过剩、强周期性的行业
    
    2013年级别下调主要集中在煤炭（7家）、光伏及风电设备制造(8家）、钢铁（5家）、化工（4家）。其
他还包括电气（2家）、有色金属（2家）、造船、航运、纺织、造纸、餐饮、酒店、制药等行业。
    
    另外，近年来少数工商企业经营持续恶化（详见下表），主体级别被连续下调。其中，上海超日太能科技
股份有限公司发行的“11超日债”于2014年3月5日宣布不能按期支付利息，成为中国信用债市场中的第一个违
约债券，中国信用债市场的违约风险不断升高。
    
    表：近年来连续被下调级别企业统计
  企业名称      年份      评级日期   主体评   债项评   评级展
                                       级       级       望
 福禧投资控     2005     2005/12/8     ─       A-1      ─
 股有限公司                                            
    2006     2006/7/26       ─       失效      ─     
    2006     2006/8/21       ─         C       ─     
 广州造纸股     2007     2007/9/17     A+       AAA     稳定
 份有限公司                                            
    2008     2008/11/26      A         AAA     稳定    
    2010     2010/9/14       A-        AAA     负面    
    2011     2011/12/30      A-        AAA     稳定    
 恒天海龙股     2010     2010/12/21    A+       A-1     稳定
 份有限公司                                            
    2011     2011/9/15       A-        A-1     负面    
    2011     2011/12/19     BB+        A-1     负面    
    2012     2012/2/15      CCC        A-1     负面    
 新疆中基实     2012     2012/5/25     AA+    ─       ─
 业股份有限                                            
    公司                                               
    2012      2012/5/7       A         A-1     稳定    
    2013     2012/10/11      CC         B      负面    
 赛维LDK太      2011     2011/4/11     AA       A-2     负面
 阳能有限公                                            
     司                                                
    2012     2012/6/29       A+        A-2     负面    
    2012     2012/8/31       A         B+      负面    
    2012     2012/9/26      BBB+       A-2     负面    
    2013     2013/9/16       B+        A-2     负面    
 重庆交通旅     2011      2011/8/1     AA+      AAA     稳定
 游投资集团                                            
  有限公司                                             
    2012     2012/12/31     AA-        AA+     负面    
    2013     2013/6/30      AA-        AA+     稳定    
 上海超日太     2012     2012/6/28     AA        -      稳定
 阳能科技股                                            
 份有限公司                                            
    2012     2012/12/27     AA-        CCC     负面    
    2013     2013/4/10      BBB+       CCC     负面    
    2013     2013/5/18      CCC        CCC     稳定    
 
    
    六. 为满足日益增长的债券信用增进需求，近年来担保机构数量及承保债券金额增长较快，但代偿风险也
在不断积聚
    
    2009年以来，信用债市场中债券担保机构数量、担保债券只数及承保债券金额均持续大幅增长。从承保组
合的行业分布看，截至2013年末，60%左右担保债券（按在保余额统计）集中在平台公司债券；从承保债券品
种看，风险较高的中小企业集合债（票据）及私募债（票据）占比（按只数统计）为50.9%。
    
    随着实体经济及发债主体信用风险不断升高，担保机构的代偿风险也在不断积聚。2012年中关村科技担保
有限公司、北京首创融资担保有限公司、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司、中债信用增进投资股份
有限公司相继出现了中小企业集合债担保代偿事件；2013年, 受上海地区钢铁贸易企业违约影响，中国投资担
保有限公司出现较大金额的代偿支出，信用等级被列入了评级观察名单。(完)

 (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)
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