中国信用债评级：2013年下调主体级别明显增多，代偿风险在积聚--东方金诚

路透北京3月13日 - 中国东方金诚国际信用评估有限公司近日发布报告称，随着2013年经济增长放缓，当 年信用债主体级别下调行为明显增多。近年来，担保机构数量及承保债券金额增长较快，但代偿风险也在不断 积聚。 报告并称，2013年被下调级别的发债主体主要为工商企业，公用事业、金融机构及地方政府平台公司相对 较少；从行业分布看，则主要集中在钢铁、专用设备制造(光伏、风电）等部分产能过剩、强周期性行业。 报告全文摘录于下： 一.发债主体级别下调家数明显增多，下调行为表现出一定的顺周期性 2005年以来，信用债主体级别调整总体上呈现了不断上调为主的趋势，但随着宏观经济增速放缓、金融市 场流动性趋紧，2013年主体级别下调行为比2012年明显增多，上调行为略有减少。全年共有44家信用债主体级 别被下调；107家评级展望被下调为负面，较2012年度增加75家。 表：2005～2013年信用债主体级别上、下调及评级展望负面统计 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 下调级别次数 0 1 4 4 2 1 3 14 48 下调级别主体数量（家 0 1 4 4 2 1 2 11 44 ） 上调级别次数 0 2 18 81 147 184 166 209 206 上调级别的主体数量（ 0 2 18 79 144 179 165 202 201 家） 评级展望负面数量 0 0 6 15 11 6 8 32 107 二. 主体级别下调分布较宽泛，AA+、AA和AA-级别下调比例均较大 从级别分布上看，2013年10家AA+级发债主体被下调、22家AA级发债主体被下调、8家AA-级发债主体被下 调。从一年期级别迁徙率看，AA+和AA级别下调比例最高，分别为1.87%和1.43%。 继2012年有1家AAA级企业被下调级别后，2013年共有3家AAA级企业被下调级别；另外，还有8家AAA级企业 展望被调整为负面。 三. 分债券品种看，公司债主体下调家数最多 2013年我国债券市场中共有9家企业债主体、9家短期融资券主体、9家中期票据主体和16家公司债主体被 下调级别，其中公司债主体级别被下调的家数最多。 四. 下调级别的发债主体主要为工商企业，公用事业、金融机构及地方政府平台公司相对较少 分企业门类看，2013年下调级别的发债主体主要为工商企业，工商企业的下调/上调比例显着高于平台公 司、公用事业和金融机构，而2006年以来工商企业主体级别下调家数也是最多（详见下表），一定程度地反映 了部分工商类行业的风险高于平台公司、公用事业和金融机构。 2013年以来，我国地方政府债务风险再次引起国内外关注， 全年共有3家平台公司主体级别及4只债项级 别被下调。 金融机构与公用事业由于外部性和政府支持较强，信用风险相对较低，2005年以来下调级别情况很少。20 13年，无公用事业企业被下调级别；金融机构中光大证券股份有限公司主体级别由AAA级被下调至AA级，另外, 中国投资担保有限公司被列入了评级观察名单。 表： 2006～2013年度主体级别下调及2013年度上下调比例企业部门分布 企业门类 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 下调合 2013年 2013年下调 计 上调主 /上调 体家数 平台公司 — — — — — — 1 3 4 80 3.75% 公用事业 1 — 2 — — — — — 3 13 — 金融机构 — — — — — — — 1 1 19 5.26% 工商企业 — 4 2 2 1 2 10 40 61 92 43.48% 合计 1 4 4 2 1 2 11 44 71 204 21.56% 五. 从行业分布看，发债主体级别下调主要集中在煤炭、钢铁、专用设备制造(光伏、风电）等部分产能 过剩、强周期性的行业 2013年级别下调主要集中在煤炭（7家）、光伏及风电设备制造(8家）、钢铁（5家）、化工（4家）。其 他还包括电气（2家）、有色金属（2家）、造船、航运、纺织、造纸、餐饮、酒店、制药等行业。 另外，近年来少数工商企业经营持续恶化（详见下表），主体级别被连续下调。其中，上海超日太能科技 股份有限公司发行的“11超日债”于2014年3月5日宣布不能按期支付利息，成为中国信用债市场中的第一个违 约债券，中国信用债市场的违约风险不断升高。 表：近年来连续被下调级别企业统计 企业名称 年份 评级日期 主体评 债项评 评级展 级 级 望 福禧投资控 2005 2005/12/8 ─ A-1 ─ 股有限公司 2006 2006/7/26 ─ 失效 ─ 2006 2006/8/21 ─ C ─ 广州造纸股 2007 2007/9/17 A+ AAA 稳定 份有限公司 2008 2008/11/26 A AAA 稳定 2010 2010/9/14 A- AAA 负面 2011 2011/12/30 A- AAA 稳定 恒天海龙股 2010 2010/12/21 A+ A-1 稳定 份有限公司 2011 2011/9/15 A- A-1 负面 2011 2011/12/19 BB+ A-1 负面 2012 2012/2/15 CCC A-1 负面 新疆中基实 2012 2012/5/25 AA+ ─ ─ 业股份有限 公司 2012 2012/5/7 A A-1 稳定 2013 2012/10/11 CC B 负面 赛维LDK太 2011 2011/4/11 AA A-2 负面 阳能有限公 司 2012 2012/6/29 A+ A-2 负面 2012 2012/8/31 A B+ 负面 2012 2012/9/26 BBB+ A-2 负面 2013 2013/9/16 B+ A-2 负面 重庆交通旅 2011 2011/8/1 AA+ AAA 稳定 游投资集团 有限公司 2012 2012/12/31 AA- AA+ 负面 2013 2013/6/30 AA- AA+ 稳定 上海超日太 2012 2012/6/28 AA - 稳定 阳能科技股 份有限公司 2012 2012/12/27 AA- CCC 负面 2013 2013/4/10 BBB+ CCC 负面 2013 2013/5/18 CCC CCC 稳定 六. 为满足日益增长的债券信用增进需求，近年来担保机构数量及承保债券金额增长较快，但代偿风险也 在不断积聚 2009年以来，信用债市场中债券担保机构数量、担保债券只数及承保债券金额均持续大幅增长。从承保组 合的行业分布看，截至2013年末，60%左右担保债券（按在保余额统计）集中在平台公司债券；从承保债券品 种看，风险较高的中小企业集合债（票据）及私募债（票据）占比（按只数统计）为50.9%。 随着实体经济及发债主体信用风险不断升高，担保机构的代偿风险也在不断积聚。2012年中关村科技担保 有限公司、北京首创融资担保有限公司、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司、中债信用增进投资股份 有限公司相继出现了中小企业集合债担保代偿事件；2013年, 受上海地区钢铁贸易企业违约影响，中国投资担 保有限公司出现较大金额的代偿支出，信用等级被列入了评级观察名单。(完) (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)