乌克兰情势：德国总理警告俄罗斯，若不改弦更张则将招致“严重后果”

路透柏林3月13日 - 德国总理梅克尔周四表示，若俄罗斯对乌克兰的政策未改弦更张，则将面临“严重的”政治及经济伤害。

“女士们先生们，若俄罗斯持续朝过去几周来的方向推进，则不只会对乌克兰造成灾难，”她在国会发表演说时指出，这是这场危机发生以来她所使用过最严峻的辞令。