乌克兰情势：德国总理警告俄罗斯，若不改弦更张则将招致“严重后果”

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第二天，因斋月需求增加且技术性修正
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透柏林3月13日 - 德国总理梅克尔周四表示，若俄罗斯对乌克兰的政策未改弦更张，则将面临“严重的”政治及经济伤害。
“女士们先生们，若俄罗斯持续朝过去几周来的方向推进，则不只会对乌克兰造成灾难，”她在国会发表演说时指出，这是这场危机发生以来她所使用过最严峻的辞令。
“不只有我们、俄罗斯的邻国也将会把该国视为威胁。这不仅仅会改变欧盟与俄罗斯的关系，这也会对俄罗斯在经济上及政治上造成重大伤害。”(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。