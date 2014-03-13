欧元债市：爱尔兰指标公债收益率创新低，稍晚将进行纾困后首次标债

爱尔兰这次将标售10亿欧元的10年期公债，标志着该国进入金融市场融资渠道正常化；爱尔兰在12月时成功地完成了欧盟/国际货币基金组织(IMF)的850亿欧元纾困计画。

交易商表示，今年对爱尔兰债券的需求强劲，各类型投资人都可见其需求，包括退休基金、保险业者等等，这些投资人持有债券的期限往往要比银行及对冲基金来得久。

这也暗示标售结果将相当强劲，部分市场人士称这可能带动爱尔兰公债再现一波涨势，根据路透数据，本波涨势已让爱尔兰10年期公债收益率周四降至略低于3%的历史新低，而2011年则曾创下逾15%的历史高点。(完)