欧元债市：爱尔兰指标公债收益率创新低，稍晚将进行纾困后首次标债

标题新闻：印尼给予自由港印尼分支出口铜精矿的许可，有效期至明年2月--贸易部官员
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路透伦敦3月13日 - 爱尔兰指标公债收益率(殖利率)周四触及历史新低，稍晚都柏林当局将进行三年前接受国际纾困以来的首度例行公债标售。
爱尔兰这次将标售10亿欧元的10年期公债，标志着该国进入金融市场融资渠道正常化；爱尔兰在12月时成功地完成了欧盟/国际货币基金组织(IMF)的850亿欧元纾困计画。
交易商表示，今年对爱尔兰债券的需求强劲，各类型投资人都可见其需求，包括退休基金、保险业者等等，这些投资人持有债券的期限往往要比银行及对冲基金来得久。
这也暗示标售结果将相当强劲，部分市场人士称这可能带动爱尔兰公债再现一波涨势，根据路透数据，本波涨势已让爱尔兰10年期公债收益率周四降至略低于3%的历史新低，而2011年则曾创下逾15%的历史高点。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧; 审校 艾茂林)
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