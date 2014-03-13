路透伦敦3月13日 - 以下为IronFX Global分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

* 欧元/美元：再度上涨，并成功攻克1.3893美元的障碍位。若欧元/美元突破该位置，将确认较长期上涨趋势的恢复，我预计多头将会先把目标对准1.4000美元的关键阻力点，若再度攻破，未来将上看1.4200美元。目前市场仍处于日高及日低皆持续垫高的格局，只要欧元/美元在移动均线上方交投，前景便看涨。乖离率的移动平均值(MACD)已经处于多头领域，交叉突破触发线向上，暗示多头动能的延伸。

* 美元/日圆：走低，并触及102.70日圆的障碍位，并测试该水准是否构成支撑位。若在靠近该水准的位置反弹，将会确认低点垫高，并再度将目标对准103.45日圆的阻力位。200日移动均线仍然提供支撑，若跌破此处及102.70日圆，走势前景将先转为中性。在我看来，只有跌破前次低位101.25日圆，才会让整体短期局面变得偏空。

* 欧元/英镑：成功突破0.8340的障碍位，此前在该水准略下方盘整。我仍预计价格将会触及下一障碍位0.8390，该位置刚好是8月1日到2月17日跌势的38.2%回档位。相对强弱指标仍在超买区间，并测试70的障碍位，因此不能排除在进一步涨势的启动前，会有一些盘整或回落。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3950 1.3903 +0.34 +1.49 1.3745

美元/日圆 102.48 102.75 -0.26 -2.68 105.30

欧元/日圆 142.98 142.86 +0.08 -1.14 144.63

美元/瑞郎 0.8704 0.8739 -0.40 -2.51 0.8928

英镑/美元 1.6657 1.6616 +0.25 +0.61 1.6556

美元/加元 1.1073 1.1118 -0.40 +4.27 1.0620

澳元/美元 0.9069 0.8985 +0.93 +1.75 0.8913

新西兰元/美元 0.8571 0.8522 +0.57 +4.45 0.8206

欧元/瑞郎 1.2145 1.2151 -0.05 -1.03 1.2271

欧元/英镑 0.8374 0.8367 +0.08 +0.93 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8465 8.8526 -0.07 -0.01 8.8474

美元/挪威克朗 5.9189 5.9490 -0.51 -2.43 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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