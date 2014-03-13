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市场报道 | 2014年 3月 13日 星期四 17:04 BJT

《汇市简讯》上调欧元/美元目标位至1.4230

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* 大多数人依然对欧元/美元涨势持怀疑态度，没有为可能出现的涨势做充分准备

* 1.4000美元是关键水位，存在巨大的期权风险

* 2011年升破1.4000是因为当时投机客押注量化宽松政策做空美元

* 今天欧元多仓很少。期权交易量也低

* 一旦突破1.4000，或出现大幅上扬。上次突破1.4000后，汇价上行了0.02-0.03美元

* 因此将欧元/美元目标位上调至1.4230

(完)

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(编译 白云; 审校 高琦)
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