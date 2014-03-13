台湾财政：行政院所得税等税法修正案，将交立院审议

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第二天，因斋月需求增加且技术性修正
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透台北3月13日 - 台湾行政院周四指出，财政部所提针对保险及银行业拟将其营业税由2%提高至5%，但为防范系统性风险，仍将保留2%金融业营业税拨入特别准备金至2024年底止，非入国库统合税收。
台湾行政院会周四通过财政部的〞所得税法〞、〞加值型及非加值型营业税法〞修正案，并将送立法院审议。
行政院新闻稿中指出，针对股东获配股利的扣抵税额计算， 因属盈余分配事项，将明定自明年(2015年)1月1日实施。至于涉及个人综合所得税或合伙组织营利事业所得税计算，则自2015年度施行。
财政部指出，为因应本土性金融风暴，1999年7月起将金融业非专属本业以外销售额税率，由5%调降为2%，用以协助冲销该业逾期债权及提列备抵呆帐，以有效降低逾期放款比率。
而后自2002年起将金融业营业税专款拨入行政院金融重建基金，2011年起拨供存款保险赔款特别准备金、与银行业以外之金融业特别准备金，作为处理问题金融机构的基金。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。