台湾财政：行政院所得税等税法修正案，将交立院审议

路透台北3月13日 - 台湾行政院周四指出，财政部所提针对保险及银行业拟将其营业税由2%提高至5%，但为防范系统性风险，仍将保留2%金融业营业税拨入特别准备金至2024年底止，非入国库统合税收。

台湾行政院会周四通过财政部的〞所得税法〞、〞加值型及非加值型营业税法〞修正案，并将送立法院审议。

行政院新闻稿中指出，针对股东获配股利的扣抵税额计算， 因属盈余分配事项，将明定自明年(2015年)1月1日实施。至于涉及个人综合所得税或合伙组织营利事业所得税计算，则自2015年度施行。

财政部指出，为因应本土性金融风暴，1999年7月起将金融业非专属本业以外销售额税率，由5%调降为2%，用以协助冲销该业逾期债权及提列备抵呆帐，以有效降低逾期放款比率。