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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 15:05 BJT

新债招标：厦门农商10年二级资本债中标利率6.9%，居区间上限--发行快报

路透北京3月17日 - 中国债券信息网周一发布的发行快报显示，中国厦门农村商业银行股份有限公司招标发行的6亿元人民币10年期固息二级资本债，中标利率为6.9%，落于招标区间上限。

厦门农商行此前公告称，本期债券招标利率区间为6.7%-6.9%。

该期债在第5年末附发行人赎回权。发行期限为3月17日至19日，缴款日和起息日同为3月19日，主承销商为兴业证券 。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用评级为AA-级，本期债券的信用评级为A+级。

截至2013年6月30日，厦门农商行资产总计326.44亿元，实现净利润2.76亿元，不良贷款率为1.93%，拨备覆盖率211.26%。(完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网 here厦门农二级 (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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