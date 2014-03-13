香港个股：中远太平洋入股和记港口旗下亚洲货柜码头，交易涉资逾22亿港元

标题新闻：印尼给予自由港印尼分支出口铜精矿的许可，有效期至明年2月--贸易部官员
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路透香港3月13日 - 中国码头营运和集装箱租赁公司--中远太平洋 周四宣布，与和记港口信托 组合营收购亚洲货柜码头，总代价22.16亿港元。
中远太平洋的声明称，收购价其中50%将由公司出资，及由中远码头(亚洲货柜)以5.4亿港元收购股东贷款，即中远太平洋共出资16.48亿港元。
目前，和记港口信托持有亚洲货柜码头100%股权，完成交易后，中远太平洋和和记港口信托将各自持有中远-HPHT亚洲货柜的50%股权，并通过后者持有亚洲货柜码头80%股权，其余20%则由中海码头发展公司拥有。
中远太平洋表示，收购将使亚洲货柜码头与中远-国际货柜码头形成合共长达1,380米的相邻泊位，以创造一个具有竞争力的平台。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透4月21日 - 多元化企业通用电气(奇异,GE)周五公布第一季工业业务现金流转为负值，而且低于公司自身预期，不过获利和营收高于分析师预估。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。