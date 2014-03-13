香港个股：中远太平洋入股和记港口旗下亚洲货柜码头，交易涉资逾22亿港元

路透香港3月13日 - 中国码头营运和集装箱租赁公司--中远太平洋 周四宣布，与和记港口信托 组合营收购亚洲货柜码头，总代价22.16亿港元。

中远太平洋的声明称，收购价其中50%将由公司出资，及由中远码头(亚洲货柜)以5.4亿港元收购股东贷款，即中远太平洋共出资16.48亿港元。

目前，和记港口信托持有亚洲货柜码头100%股权，完成交易后，中远太平洋和和记港口信托将各自持有中远-HPHT亚洲货柜的50%股权，并通过后者持有亚洲货柜码头80%股权，其余20%则由中海码头发展公司拥有。

中远太平洋表示，收购将使亚洲货柜码头与中远-国际货柜码头形成合共长达1,380米的相邻泊位，以创造一个具有竞争力的平台。（完）

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