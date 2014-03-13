亚洲橡胶：TOCOM期胶小幅收低，受中国经济疑虑打压

中国国家统计局公布，1-2月规模以上工业增加值增长8.6%，逊于预估。1-2月社会消费品零售总额增长也不及预估。这引发对于中国政府推进改革可能引发经济增速放缓的担忧。

日圆兑美元 小幅走强至102.48.

“不过沪胶上涨，投资者或在未来几日择机在东京市场逢低买入。”Gu说道。

上海交投最活跃的9月期胶 连续第三日上涨，收报每吨15,840元人民币，上涨300元。

新加坡商品交易所4月期胶 最新报美公斤197.20美分，上涨1美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林/田建华; 审校 王洋/杜明霞)