亚洲橡胶：TOCOM期胶小幅收低，受中国经济疑虑打压

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第二天，因斋月需求增加且技术性修正
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
中国国家统计局公布，1-2月规模以上工业增加值增长8.6%，逊于预估。1-2月社会消费品零售总额增长也不及预估。这引发对于中国政府推进改革可能引发经济增速放缓的担忧。
日圆兑美元 小幅走强至102.48.
“不过沪胶上涨，投资者或在未来几日择机在东京市场逢低买入。”Gu说道。
上海交投最活跃的9月期胶 连续第三日上涨，收报每吨15,840元人民币，上涨300元。
新加坡商品交易所4月期胶 最新报美公斤197.20美分，上涨1美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林/田建华; 审校 王洋/杜明霞)
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。