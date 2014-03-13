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债券 | 2014年 3月 13日 星期四 17:29 BJT

路透基点：凯德中国正在寻求70亿人民币境内融资--RLPC

路透香港3月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，凯德中国正在寻求为重庆一处商业地产开发项目发起一笔约70亿人民币(11.4亿美元)的五年期境内融资。

该公司正在与一家大型中资银行就具体条款进行谈判。

根据公司网站，凯德中国是凯德集团的全资子公司，核心业务包括住宅物业、商业开发、混合开发以及房地产资金管理。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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