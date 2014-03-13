欧洲央行月报：意大利在减债方面步伐落后

意大利总理伦齐(Matteo Renzi)上日宣布了一项大规模的减税和支出承诺计划。欧洲央行月报指出，在完成欧盟执委会有关削减结构性赤字和债务的建议方面，意大利没有取得“实质性的进展”。

“展望未来，采取必要的措施以完成欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)预防性机制所做的要求，这是非常重要的，尤其是在降低债务/GDP比例方面，”月报称。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧/蔡美珍)