欧洲央行月报：意大利在减债方面步伐落后

标题新闻：印尼给予自由港印尼分支出口铜精矿的许可，有效期至明年2月--贸易部官员
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意大利总理伦齐(Matteo Renzi)上日宣布了一项大规模的减税和支出承诺计划。欧洲央行月报指出，在完成欧盟执委会有关削减结构性赤字和债务的建议方面，意大利没有取得“实质性的进展”。
“展望未来，采取必要的措施以完成欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)预防性机制所做的要求，这是非常重要的，尤其是在降低债务/GDP比例方面，”月报称。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧/蔡美珍)
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路透4月21日 - 多元化企业通用电气(奇异,GE)周五公布第一季工业业务现金流转为负值，而且低于公司自身预期，不过获利和营收高于分析师预估。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。