德国个股：大众汽车有望提前四年实现年销售1,000万辆的目标

路透柏林3月13日 - 德国汽车制造商大众汽车（福斯汽车, Volkswagen） 预计今年该公司各品牌汽车销量总计可超过1,000万辆，从而比原定计划提前四年就实现销售目标。

大众汽车在周四召开的年度新闻发布会上表示，不计MAN SE 和Scania 这两个重型卡车品牌的销量，公司在今年头两个月的汽车销量增长4.7%，达到147万辆。

作为欧洲最大的汽车制造商，大众表示计划在今明两年推出超过100款的新车型和升级车型，并期待在2015年继续实行销量增长。

大众汽车表示，随着年销售1,000万辆的目标有望实现，公司将把重心更多的转向提升获利质量上，通过借助新的成本削减平台MQB来提振获利，该平台已经开始发挥影响。

大众汽车去年销量为创纪录的973万辆。（完）