德国个股：大众汽车有望提前四年实现年销售1,000万辆的目标

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第二天，因斋月需求增加且技术性修正
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透柏林3月13日 - 德国汽车制造商大众汽车（福斯汽车, Volkswagen） 预计今年该公司各品牌汽车销量总计可超过1,000万辆，从而比原定计划提前四年就实现销售目标。
大众汽车在周四召开的年度新闻发布会上表示，不计MAN SE 和Scania 这两个重型卡车品牌的销量，公司在今年头两个月的汽车销量增长4.7%，达到147万辆。
作为欧洲最大的汽车制造商，大众表示计划在今明两年推出超过100款的新车型和升级车型，并期待在2015年继续实行销量增长。
大众汽车表示，随着年销售1,000万辆的目标有望实现，公司将把重心更多的转向提升获利质量上，通过借助新的成本削减平台MQB来提振获利，该平台已经开始发挥影响。
大众汽车去年销量为创纪录的973万辆。（完）
(编译 高琦; 审校 田建华)
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。