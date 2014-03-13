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债券 | 2014年 3月 13日 星期四 18:05 BJT

欧洲央行月报：管委会坚决维持极度宽松的货币政策

路透法兰克福3月13日 - 欧洲央行周四在月度报告中重申，将维持高度宽松的货币政策，在必要时将采取进一步行动。

一如以往，欧洲央行的报告和主要政策声明几乎一致。总裁德拉吉曾在上周四宣读过主要政策声明，当时欧洲央行维持利率在0.25%不变。

”总体上，管理委员会坚持维持高度宽松货币政策的决议，并将在有需要时采取进一步措施。“欧洲央行称。

”管理委员会正在密切监控货币市场的变动，并准备好考虑动用一切可用的工具。“(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
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