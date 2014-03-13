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债券 | 2014年 3月 13日 星期四 18:28 BJT

路透基点：民生金融租赁探询筹办2亿美元境内贷款--RLPC

路透香港3月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，民生金融租赁股份有限公司继一周前在海外市场寻求2.10亿美元10年期融资后，又在市场探询可能筹办一笔2亿美元的两年期境内贷款。

消息人士称，瑞士信贷获选负责牵头这笔境内贷款，贷款综合收益为320个基点。

一位消息人士表示，贷款平均年期为1.8年左右。资金将用于运营资本。

于此同时，由法国巴黎银行和国泰世华银行(新加坡)担任主办行和簿记行的2.10亿美元10年期分期偿还定期贷款，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码270个基点，平均期限约为6.5年。

承贷5,000万美元或以上的银行，可获得约285.3个基点的综合收益，其中包含100个基点的承诺费。承贷3,000-4,900万美元或以上的银行，可获得283.8个基点的综合收益，其中包含90个基点的承诺费。承贷2,000-2,900万美元或以上的银行，可获得281个基点的综合收益，其中包含75个基点的承诺费。

资金将用于购买三架空客A330客机。

该笔境外贷款由所购飞机担保，款项通过在海外设立的特殊目的公司借入，预计3月底前结案。

一名消息人士表示，所购飞机将租给一家台湾航空公司。

民生金融租赁股份有限公司上次进入境内市场还是在2013年8月，当时完成一宗1.75亿美元的两年期境内贷款，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点。贷款由摩根士丹利牵头，11家银行参贷。

民生金融租赁还在2013年11月签署3亿元人民币(4,900万美元)的两年期离岸贷款协议。中国光大银行、工银亚洲和瑞银是牵头行。中国民生银行是该交易的管理行。这笔子弹式贷款的综合收益为480基点，固定利率为4.5%，外加60个基点的前端费。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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