路透基点：民生金融租赁探询筹办2亿美元境内贷款--RLPC

中国经济：坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、防风险等工作--习近平
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透香港3月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，民生金融租赁股份有限公司继一周前在海外市场寻求2.10亿美元10年期融资后，又在市场探询可能筹办一笔2亿美元的两年期境内贷款。
消息人士称，瑞士信贷获选负责牵头这笔境内贷款，贷款综合收益为320个基点。
一位消息人士表示，贷款平均年期为1.8年左右。资金将用于运营资本。
于此同时，由法国巴黎银行和国泰世华银行(新加坡)担任主办行和簿记行的2.10亿美元10年期分期偿还定期贷款，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码270个基点，平均期限约为6.5年。
承贷5,000万美元或以上的银行，可获得约285.3个基点的综合收益，其中包含100个基点的承诺费。承贷3,000-4,900万美元或以上的银行，可获得283.8个基点的综合收益，其中包含90个基点的承诺费。承贷2,000-2,900万美元或以上的银行，可获得281个基点的综合收益，其中包含75个基点的承诺费。
资金将用于购买三架空客A330客机。
该笔境外贷款由所购飞机担保，款项通过在海外设立的特殊目的公司借入，预计3月底前结案。
一名消息人士表示，所购飞机将租给一家台湾航空公司。
民生金融租赁股份有限公司上次进入境内市场还是在2013年8月，当时完成一宗1.75亿美元的两年期境内贷款，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点。贷款由摩根士丹利牵头，11家银行参贷。
民生金融租赁还在2013年11月签署3亿元人民币(4,900万美元)的两年期离岸贷款协议。中国光大银行、工银亚洲和瑞银是牵头行。中国民生银行是该交易的管理行。这笔子弹式贷款的综合收益为480基点，固定利率为4.5%，外加60个基点的前端费。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *西安高新技术 3.5 7 4/28簿记建档 -- AA- 5/2-5/4 国开证券 产业开发创业园发展中心双创孵化专项债 (第3-7年末偿还20%本金/西安高新控股提供担保) ========================================================================================= *石首市博雅 8.6 7 4/28簿记建档 --