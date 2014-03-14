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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 16:58 BJT

台湾债市：103/4期五年公债中，证券业买超2.5亿台币

路透台北3月14日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/4 交
易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      9.00     11.00        -2.00
     票券业      0.50      1.00        -0.50
     证券业      9.00      6.50        +2.50
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