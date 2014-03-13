欧洲个股：德银投行业务今年开局表现迟滞--CFO

路透巴黎3月13日 - 德意志银行财务长(CFO)Stefan Krause周四称，德银投行业务今年开局表现迟滞，受乌克兰危机带来的市场不确定性，以及中国和德国经济数据影响。

”我们今年开局表现迟滞。很明显，政治地缘局势的不确定性让市场变得再度不确定，业务因而放缓，“Krause在经济学人杂志在巴黎举办的银行业会议间隙对记者说。

”乌克兰局势、中国经济数据让业务放缓...德国经济数据也有起伏，“Krause说。但他补充称，德银仍预计今年全年业绩将实现正面表现。(完) (编译 白云; 审校 高琦)