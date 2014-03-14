重发-《焦点》保险法修正案6月拼立院三读，台湾保险业海外投资大进补

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* 保险法修正案6月拼三读，海外投资再松绑

* 打亚洲盃，开放保险境外并购不计海外投资

* 宝岛债不纳海外投资，寿险业买家蠢动

* 外币投资进补，寿险业受惠拉高收益率

记者 詹静宜

路透台北3月14日 - 今年台湾重要财经法案--保险法修正案近期已列入立法院本会期优先审查法案，保险业海外投资可望再见松绑，业内已暗自盘算准备钱进海外，今年台湾保险业将再掀资金迁徙潮。

金管会主委曾铭宗对路透表示，为去化保险业充沛资金，本次保险法修正案增订宝岛债及海外并购寿险及银行不纳入海外投资上限计算，目前立委对此态度偏向正面。官方希望6月底能经立法院三读通过。

“很快就会排入(立院)议程讨论!”他称。

他也指出，开放保险资金赴海外并购必须具备前提，包括完整周详的评估报告、健全的财务体质、良好的公司形象等，且购并保险或银行必须有相关的管理能力及配套，举凡日本早已如此实施。

金管会官员表示，目前台湾大型寿险的海外投资上限约在40-45%不等，且已近满水位，去年将外币保单不纳入海外投资上限后，虽不无小补，仍无法满足寿险公司的海外投资需求。

台湾资产第一大金控--国泰金控 旗下国泰人寿副总经理林昭廷点名看好宝岛债及海外并购不纳入海外投资，将有助于去化寿险业资金。

以国泰人寿为例，海外债券存续期缩短至约5-7年之间，避险前收益率可达4.5%，反观台湾五年期公债 殖利率仅1.08-1.09%，10年期公债 殖利率也不及1.60%，国内外债券收益率仍有段差距，吸引资金纷纷转往海外寻求较高投资报酬。

但大型寿险海外投资上限皆已快置顶，金管会陆续放宽海外投资规范，实则就是变相解套寿险业海外投资上限置顶的问题，此次保险法修正案不仅可增加保险业钱进海外的部位，也可缓解资金困在国内的利差损压力。

目前寿险公司以国泰人寿及台湾资产第二大民营上市金控--富邦金控 旗下海外投资上限45%为最高，外币保单则可增加约4-5%的海外投资部位，至于新光金控 旗下新光人寿不含外币保单的海外投资上限则为43%。

**保险资金海外冲刺并购**

金管会主委曾铭宗上任后力推银行、寿险及证券积极海外扩点，致力在三至五年内成立一至二家亚洲区域性金融机构，保险资金也因此顺势搭上海外并购顺风车。

对于保险业海外并购不纳入海外投资上限计算，国泰人寿对此深表肯定，林昭廷坦言，目前有在看中国及东南亚等区域的并购案，至于对海外投资上限的贡献则端看实际并购金额而定。

台湾寿险公会理事长许舒博表示，有计画赴海外并购的寿险公司就属国泰及富邦比较有意愿，其他如台湾中国人寿 及三商美邦人寿 对海外并购相对也较为积极，其他就八字还没一撇。

台湾中型保险公司三商美邦人寿近期刚考察东南亚并购机会，三商美邦人寿资本约200亿台币，原先规范寿险公司赴海外并购不能超过净值的四成规定，中型保险海外并购机会较为有限，改采可运用资金做为基准则达6,000余亿台币，中型寿险海外并购的能量瞬间大增。

许舒博也称，金管会已针对海外并购不纳入计算的相关法案，已递出公文请公会在两个月内提报其他国家的资产管理规范。

不过，新光金控副董事长许澎则提醒称，寿险业资金成本较重，海外并购宜采行部分参股或是并购3-5年内可赚钱的海外公司。

东南亚并购方面，他指出，海外并购以新兴市场为主，看好越南、柬埔寨及缅甸。

**宝岛债不纳入海外投资上限提升吸引力**

金管会放宽投资宝岛债不纳入海外投资上限，大型寿险债券交易员认为，在目前台湾低利率环境下，宝岛债若纳入与国内利率商品相较，收益率相对诱人，仅次于台湾房地产租金收益率。

不过，台湾政府连续两年政策性打房，金管会又拉高寿险业投资不动产投资收益率门槛至2.875%，寿险业在国内房地产投资也受拖累，使得宝岛债不计入海外投资上限将更具吸引力。

“要投入多少资金端看宝岛债发行状况而定。”国寿副总林昭廷说。

他认为，现在宝岛债发行规模并不大，初步很难评估实际投资部位，目前较为青睐较长天期的宝岛债，倾向持有至到期的可能性较高。

新光金控副总经理徐顺鋆指出，受惠于银行间为补足第一类资本大举发行金融债及保险法修订案研议将宝岛债不计入海外投资上限，今年台湾债市布局策略将转进这两类债券，以拉高台湾债市收益率。

“假设投个200亿台币到宝岛债，起码可增加1.5%的收益率，即可增加3亿台币收入，吃这个大补丸比较快。”他并称。

富邦人寿副总经理董采苓也表示，目前人民币债券以投资大陆境内银行间债券为主，目前对宝岛债兴趣并不高，但倘若宝岛债不纳入海外投资上限计算，则会提高投资兴趣。

台湾行政院会二月通过金管会保险法修正案版本，将保险公司投资台湾证券市场上市或上柜的外币计价股权，包括宝岛债在内，可不计入国外投资额度。该法将再送立法院审查通过后方能生效。

**寿险股可望受惠拉高收益率**

近期台股寿险三雄陆续召开投资人说明会，继上周新光金率先举行后，国泰金及富邦金也将于下周二(18日)及周四(20日)登场。摩根大通证券近期出具报告指出，正面看待保险类股中期展望，近期国泰金及富邦金股价有拉回皆可视为进场机会。

分析师认为，去年中旬因美国量化宽松(QE)意外喊退，导致债市殖利率窜高，重伤保险业债券投资部位，不过近期市场已转向关注升息议题，随着全球升息的预期逐渐升温，将有助提高寿险业投资收益率。

“升息的趋势将可改善寿险公司保单成本跟收益率间的差距。”元富投顾金融产业分析师梁立人称。

保险业海外投资松绑亦可推升保险业收益率，他表示，由于海外投资标的较广也有较好投报率，因近几年寿险业海外投资比重也多接近上限，若持续放宽海外投资限制将有助于提升保险业收益率，包括海外金融业或不动产投资都是近年保险业欲发展的投资趋势。

此外，他分析，寿险业资产多持美元计价商品，而随着QE退场后美元走强，有助于保险公司资产评价及降低避险成本。