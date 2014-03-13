欧洲个股：宝马汽车第四季汽车部门获利下滑12%，因投资新技术开发

标题新闻：印尼给予自由港印尼分支出口铜精矿的许可，有效期至明年2月--贸易部官员
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路透法兰克福3月13日 - 德国豪华汽车制造商宝马汽车(BMW) 周四表示，旗下核心汽车部门的营业利润第四季下滑12%，因其扩大在提升燃油效率技术的投资，但该公司将股利提高至每股2.60欧元。
这家全球最大高阶汽车制造商周四指出，汽车部门的未计利息、税项之利润(EBIT)下滑至66.6亿欧元(92.6亿美元)，受研发新技术支出及推出新产品的成本影响。
宝马汽车第四季EBIT利润率为9.4%，上年同期为10.6%。该利润率是比较同业间获利能力的最佳指标。
该利润率仍高于竞争对手戴姆勒 旗下奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz)汽车部门的8%。
宝马汽车提出2013全年普通股股息为2.60欧元，高于2012年的2.50欧元，而优先股的股息则为2.62欧元。(完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)
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