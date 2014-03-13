欧洲汇市：英镑兑欧元跌至2014年新低

尽管预测低利率将维持数年，但欧洲央行维持利率不变并且未采取其它措施支撑欧元区脆弱的经济复苏。总裁德拉吉表示欧元上涨对欧元区的输入性通胀影响不大。

周四英国皇家测量师学会(RICS)公布的一项月度调查显示，2月英国房价上涨幅度为六个月来最低，但房价上涨及销售活动的强劲预期暗示房市复苏仍有很大空间。

英国去年的增速好于预期，但近期数据并未给人惊喜，这令英镑多头停下沉思。

欧元兑英镑 上涨0.1%，之前触及2014年新高0.8378。自上周四欧洲央行的决定之后，其已经上涨了近2%。

CIBC World Markets汇市分析师Jeremy Stretch说：“考虑到一些数据显示英国经济正在整固，投资者愈发不愿做多英镑。”

“另外一方面，在欧洲央行上周的决策之后，欧元保持上升态势。欧元/英镑正走向去年12月末高位0.8394以及之上的0.8450。”

尽管兑欧元走势艰难，但英镑兑疲弱的美元 却走升，目前报1.6683，脱离周三创下的一个月低点1.6568。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价